中英外長通電談中東局勢　王毅：雙方應加強溝通

▲大陸外長王毅。（資料照／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／四川報導

美以伊衝突持續，大陸外交部長王毅今（19）日應約與英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）通電話，重點就中東局勢交換意見。王毅表示，中東衝突影響國際能源、金融、貿易和航運，損害各國共同利益；中英應加強溝通，防止國際秩序繼續受到破壞、世界和平根基遭到侵蝕。

據大陸外交部網站引述，古柏介紹了英方對當前中東局勢的看法，表示面對日益動蕩的世界，英方希望同中方密切溝通，推動戰事盡快結束，重啟外交談判，尋求長期解決方案。

王毅闡述中方立場，表示當前中東衝突還在升級、戰事仍在擴大，不僅衝擊地區和平穩定，更直接影響國際能源、金融、貿易和航運，損害各國共同利益。戰火延宕沒有贏家，停火止戰是人心所向。中方敦促各方立即停止軍事行動，通過平等對話解決分歧，共同維護地區和平穩定。

中英作為聯合國安理會常任理事國，負有維護國際和平與安全的職責，應加強溝通，堅持做有利於和平的事，共同致力於維護聯合國憲章宗旨原則和國際關係基本準則，防止國際秩序繼續受到破壞、世界和平根基遭到侵蝕。

雙方還就中英關係交換意見，一致認為應積極落實兩國領導人共識，加強交往，持續推進中英長期穩定的全面戰略夥伴關係，為變亂交織的世界提供穩定性和確定性。