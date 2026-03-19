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銓敘部擬修法　公務員考績「取消甲乙丙丁」

▲▼公務員,政府,公家機關。（圖／資料照）

▲公務員考績法擬修法取消甲乙丙丁。（圖／資料照）

文／中央社

銓敘部長施能傑今天（19日）說，將重訂考績法，等第不再有甲乙丙丁，而是簡化為「未達良好」、「良好」、「優秀」，不會設定比例，且會明訂未達良好與特優的行為標準，考績獎金修正也在考慮範圍，預計4月至5月送考試院審議，努力本會期送進立法院審議。

立法院司法及法制委員會今天邀考試院秘書長劉建忻、考選部長劉孟奇、銓敘部長施能傑及保訓會主委蔡秀涓列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。

民眾黨立委陳昭姿質詢，是否會認為打考績是容易的事，以及是否認為乙等是否定。劉建忻表示，對主管來說，打考績是件困擾的事，至於乙等也是因被肯定所以仍有獎金，只是因區別「甲乙」、且甲等比例比乙等多很多，讓大家認為乙等好像沒有被肯定，不過基本上都是稱職且表現合於預期。

針對現行官等越高考績越好、以及是否會取消公務員考績甲等比率上限等。劉建忻表示，關於公務員覺得不公平、以及考績在官等間的分布等問題，相關意見都有聽到，因此也想全盤修正考績法。

劉建忻說，從各國考績制度來看，都是獎優汰劣，中間大多數都是認真符合預期的同仁，也應得到相對肯定，「那條線不應該是切在75%這個地方」，長期演變部分讓大家很困擾，因此這次修法會把等第作新的設計。

國民黨立委翁曉玲也針對考績法質詢。施能傑表示，銓敘部與考試院有充分溝通，這次是有點像「重訂」考績法的概念，而不是「修正」考績法，所以架構會跟以前有很大不同，也就是不會再用甲乙丙丁概念，但實際狀況一定要與各機關討論。

民進黨立委沈發惠質詢，如何解決現行考績比例配額僵化問題。施能傑表示，就整個方向來說，等第不會再有甲乙丙，且因考量如果連甲乙都很難區別，再把標準訂更細，爭議會更大，因此會簡化等第，並設定條件標準，若真的做不好就是「未達良好」，其餘為「良好」，若表現更好，就是「優秀」，不過要打「未達良好」、「優秀」都要符合法定條件標準。

施能傑也說，就人資或理論角度來說，「優秀」比例不會比「良好」還高，但絕不會設定比例，而是核實根據法定標準評比。

施能傑指出，「未達良好」一定要附理由，且主管平常考核時若覺得下屬「未達良好」就要預先示警、溝通，畢竟大家都是辛苦考進政府部門，不希望隨便開除，因此過程要讓公務員知道自己表現。

施能傑說，接下來預計3月向各機關徵詢意見，若過程順利，希望4月到5月間能把草案送到考試院審議。

民進黨立委張雅琳質詢，本會期是否可能將考績法送進立法院審議。施能傑說，會以此為努力目標。

民進黨立委鍾佳濱詢問，等第間考績獎金只差0.5個月是否可能調整，透過拉大差距更激勵士氣。施能傑表示，考績獎金也在考慮範圍，不過前一陣子考試院通過激勵辦法，希望平時就讓主管有經費獎勵表現好的人，雙管齊下獎勵更完整，不過一樣會處理年終部分。

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