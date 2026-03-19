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獨家／晚安小雞返台被逮原因曝！涉2罪遭通緝　估明中午後複訊

▲▼ 。（圖／翻攝晚安小雞臉書與柬中時報粉專）

記者黃宥寧、閔文昱／台北報導

曾在柬埔寨涉案入獄的直播主「晚安小雞」（本名陳能釧），此次返台除因過往事件備受關注外，實際上在台灣早已遭檢方發布通緝。《ETtoday新聞雲》獨家掌握，相關案件由士林地檢署偵辦，案由為《刑法》第 306 條「侵入住居」等罪，疑為拍攝影片過程中所涉不法行為所致，也成為他一落地即遭警方逮捕的關鍵原因。

刑事局證實遣返時程　駐外掌握動向

刑事局國際科指出，晚安小雞及其同行友人「阿鬧」（魯祖顯）於2024年間因涉嫌違反柬埔寨當地法令入獄，現已服刑期滿。經駐越南胡志明市聯絡官掌握行程，確認2人已於今（19）日安排遣返回台。

警方表示，相關單位事前已掌握班機與入境時間，並同步啟動跨單位協調機制，確保返台後可即時執法。

雙雙遭通緝　航警登機門逮捕

經查，晚安小雞因涉及「毀損」案件，遭士林地檢署發布通緝；至於同行友人阿鬧，則另涉「妨害自由」及「詐欺」案件，分別遭金門地檢署與苗栗地檢署發布通緝在案。

由於兩人均具通緝身分，刑事局已通報航空警察局協助處理，將在登機門執行逮捕行動，待人落地後立即帶離，避免出現脫逃或其他變數。

解送金山分局製作筆錄　後續移送歸案

警方指出，2人落網後，將先由新北市政府警察局金山分局負責製作筆錄，完成相關程序後，再依通緝案件分別解送至管轄地檢署歸案，預計將於明（20）日中午過後由檢察官進行複訊。

至於後續是否聲請羈押、案件是否擴大偵辦，仍須待檢察官複訊後進一步裁定。

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