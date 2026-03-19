快訊／晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

▲晚安小雞今晚返台。（圖／翻攝晚安小雞FB）

記者張君豪、閔文昱／台北報導

曾在柬埔寨涉案入獄的直播主「晚安小雞」（本名陳能釧），刑滿出獄後已啟程返台。刑事局證實，晚安小雞預計於今（19）日晚間抵達桃園國際機場，由於在台另涉案件遭通緝，警方將在機場待命，班機一落地即依法逮捕解送歸案。

刑事局證實：一下機就逮人

刑事局表示，晚安小雞先前在國外涉案遭逮捕並入獄，原本依規定出獄後可自由返台，但經查他在台灣另涉案件且遭通緝，因此已協同航警局及相關通緝機關，調派警力於機場等候，待班機抵達後立即執行逮捕程序。

據了解，晚安小雞與友人「阿鬧」（魯祖顯）已從柬埔寨金邊搭機返台，搭乘中華航空CI0864班機，預計晚間9時許抵達桃園機場，屆時航警將直接將人帶離，後續交由相關單位偵辦。

柬埔寨「自導自演」事件 曾判刑2年

回顧整起事件，晚安小雞過去以直播廢墟探險走紅，累積不少粉絲。2024年2月，他與阿鬧前往柬埔寨拍片，卻在直播中聲稱遭詐騙集團綁架、毆打，引發外界關注。

不過事件隨後遭揭露為「自導自演」，柬埔寨警方介入調查後，依煽動製造社會動亂罪將兩人逮捕，並判處2年有期徒刑。晚安小雞已於今年2月15日刑滿出獄。