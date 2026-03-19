長野縣辰野町來台赴埔里鎮交流　櫻花植樹深化台日友好關係

▲長野縣辰野町赴埔里鎮交流。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為持續深化臺日地方交流情誼，日本長野縣辰野町櫻梅會長年推動與南投縣埔里鎮之友好互動，繼2024年於埔里紙教堂新故鄉見學園區辦理櫻花捐贈植樹儀式後，辰野町町長武居保男今天率團共25人再度蒞臨埔里，展開多元交流行程，透過文化、教育與地理象徵連結，進一步深化雙方友好關係。

訪團首先前往象徵臺灣地理中心的重要地標臺灣地理中心園區，實地參訪一等天文三角原點，並登上虎嘯山嵐、遠眺埔里盆地壯麗景致，親身感受「臺灣之心」的自然風貌與地理意義，也呼應辰野町作為「日本地理中心」的象徵地位，讓雙方在地理意涵上形成深刻連結。

隨後交流行程分三路進行：辰野高中師生7人前往普台高中進行校際交流，促進青年學子跨國互動與文化理解；武居町長及隨行3人則拜訪埔里鎮公所，由鎮長廖志城親自接待，就地方治理、觀光發展及未來合作方向進行深入交流；其餘訪團成員則前往紙教堂新故鄉見學園區，由在地團隊導覽園區特色，並體驗葉蝶DIY活動，感受埔里深厚的人文底蘊與永續理念。

全體成員隨後再次齊聚紙教堂新故鄉見學園區，共同舉行櫻花樹苗種植儀式，延續2024年「櫻梅會」促成的兩地情誼，在地理、產業、教育與文化層面上持續紮根；廖志城表示，此次交流展現地方政府與民間團體攜手推動國際友誼的成果，也象徵臺日之間穩固而持續發展的夥伴關係，為兩地未來合作開啟更多可能性，未來將持續推動雙方多元合作。