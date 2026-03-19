基隆中山區市政說明會登場　謝國樑面對面傾聽民意拚建設

▲謝國樑中山區辦市政說明會，與民交流拚建設與民生。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（19日）於中山區舉辦市政說明會，市長謝國樑率團隊與市民面對面交流，說明騎樓整平、行人安全、全齡照護及捷運等施政成果。市府指出，行人事故已下降逾4成，污水接管率居全國前段，重大建設與社福政策持續推進，並將檢討停車空間，提升市民生活品質。

謝國樑表示，市府今年持續推動多項重要施政計畫，包括騎樓整平、行人有序、全齡照護，以及基隆捷運、北五堵開發等重大建設；同時也推進八斗子遊艇碼頭建設、提升全市污水接管率，並改善校園周邊通學步道等工作，各項施政皆已逐步展現具體成果。

騎樓整平政策截至2025年已完成14,624平方公尺整平工程，施作長度達4,018公尺。未來兩年將持續推動田寮河兩側周邊區域改善工程，進一步提升市區環境品質與人行空間安全。

交通安全方面，市府觀察到行人事故肇因除車輛未禮讓外，行人未依標誌或標線穿越道路也是重要因素，因此自2024年11月起推動「行人有序專案工作」，加強宣導與執法並改善相關硬體設施。政策推動後成效顯著，2025年全年行人交通事故共202件，較2024年同期360件減少158件，下降幅度達43.8%。

在社會福利領域，市府持續強化全年齡照護服務，透過數位通訊技術建立親子照護與長輩照護平台，結合醫療與社福資源，打造智慧照護網絡。目前親子照護平台好友數累計達18,116人，諮詢人次6,879次，回覆速度與服務滿意度達99.7%；長輩照護平台好友數74,167人，諮詢人次7,349次，回覆滿意度達98.6%。謝國樑也表示，上任時市府債務為67億元，目前已降至40億元，減債27億元，今年財政狀況穩定，未來將規劃長者年金補貼政策，回饋市民。

重大建設方面，基隆捷運先期工程已正式啟動，未來將串聯北北基生活圈，帶動城市轉型與產業升級。市府也配合捷運建設，在SB18站周邊推動「基隆智慧科技園區」整體開發計畫，整合辦公、商業與生活機能，規劃複合式商場、住宿空間與社福設施，打造兼具宜居與產業發展的城市環境。

備受關注的八斗子遊艇碼頭亦將朝國際遊艇港發展，未來將結合遊艇服務、海洋教育與休閒娛樂機能，預計5年內完成主題飯店、商場、海洋學院及遊艇俱樂部等設施建置，帶動海洋產業發展並創造就業機會，重現八斗子港區風華。

在市民生活環境改善方面，截至2025年底，基隆市污水下水道用戶接管已達75,255戶，接管率位居全國第5名，並為本島非直轄市第1名。隨著旭川河與田寮河水質逐步改善，以及忠一路主幹管完工後銜接中山區污水主管幹管，將進一步加速全市接管進度。2026年度預計再完成2,200戶接管工程，持續提升城市環境品質。

此外，為守護學童通學安全，市府積極推動校園周邊通學步道改善計畫，已投入1億2,298萬元，規劃改善14所學校周邊人行步道與道路環境，透過修復路面與拓寬人行空間，打造更安全的上下學通行環境。

謝國樑最後表示，市府團隊將持續傾聽市民聲音，落實各項政策與建設，現場也應允會詳細研究如何增加中山區市民周邊停車空間，讓基隆市民擁有更優質的生活環境。