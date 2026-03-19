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Costco首間「獨立加油站」6月開幕　地點曝光

▲▼台中南區,costco,好市多。（圖／記者姜國輝攝）
▲Costco將開設首家「獨立加油站」。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者陳香菱／綜合報導

好市多（Costco）持續將燃料業務視為發展重點，並預計在今年 6 月正式啟用，開設公司史上首間「獨立運作」的加油站。第二間獨立加油站，預計將於 2027 年完工。

落腳加州：規模最大的加油站

根據《USA TODAY》報導，這座獨立加油站將設於米申維耶霍（Mission Viejo），距離洛杉磯約 49 英里。該市規劃與交通委員會已於 2025 年 3 月批准此案，站點內預計設置 40 個加油位，規模之大足以與市面上各大知名連鎖加油站抗衡。

該市發言人羅伯特·希克（Robert Schick）證實，好市多表示該據點將於 6 月正式啟用，這不僅是好市多首度嘗試不與賣場相鄰的模式，也將成為其旗下規模最大的加油站。

低毛利換高流量：解決賣場壅塞問題

報導提到，雖與其他商品相比，汽油的毛利較低，但好市多始終相信「低價汽油」是吸引消費者入會並前往賣場消費的核心推動力。然而，許多附設加油站的賣場常因排隊車潮過長，導致停車場交通癱瘓、動線混亂。透過「獨立加油站」的模式，好市多有望緩解賣場周邊的交通壓力。

專家分析：若成功將擴展至全美

零售分析公司 GlobalData 的分析師尼爾·桑德斯（Neil Saunders）指出：「好市多的汽油因價格便宜而極受會員歡迎。」他進一步分析，如果米申維耶霍的獨立據點經營成功，好市多未來很可能會在全美更多地點推行這種模式。

第二間獨立加油站已在籌備中

報導指出，該公司已計劃在檀香山的卡帕拉瑪凱（Kapālama Kai）社區興建第二間獨立加油站。該案的拆遷工程已於 2025 年 10 月展開，預計將於 2027 年完工。

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