▲蔡正元被判3年要進去關了，連發「送行照」露笑容。（圖／翻攝蔡正元粉絲團，下同）



記者許力方／台北報導

國民黨前立委蔡正元被控，在中影股權交易案中，侵吞買家阿波羅投資公司2.8億元，高等法院二審依業務侵占罪判刑3年6月確定。蔡正元日前發文表示，對於即將入獄「無怨無悔」，今天（19日）再度PO出照片，指電視台錄節目的夥伴們特地買蛋糕來幫他「送行」。

蔡正元是國民黨被控賤賣黨產中影、中視、中廣「三中案」相關被告中，唯一被判有罪的被告，全案卷宗今年3月16日送達台北地檢署，北檢將依程序分案辦理執行作業，入監進入倒數。蔡正元曾在臉書發文表示，自己當年是受馬英九拜託幫國民黨度過危機，對於即將入獄「無怨無悔」。

蔡正元今天也特地連續發布2篇文，提到在中天、寰宇電視台一起錄製節目的夥伴們，都準備了蛋糕替他「送行」，主持人葉斯敏本來家裡有事請假，還專程跑到棚內齊聚。

檢方起訴指出，中投公司在2006年間與郭台強妻子羅玉珍、莊婉均間簽約，以31億元出售中影股份，蔡正元另與羅、莊達成三方協議，以阿波羅公司作為中影股權交易平台，之後阿波羅賣出中影股權獲得4.3億元，卻接連被蔡正元以購買不良債權等方式，侵吞2.8億元，用來買車購屋還債等私用。

一審認定蔡正元利用職務利益輸送給自身，掏空阿波羅公司資產，使當初三方協議的其餘當事人無從取得應有權益，破壞交易安全，依業務侵占罪判刑3年6月，並沒收犯罪所得2億3917萬7983元，高院在2025年底二審宣判結果維持刑度確定，蔡正元以對此提出再審；另外，蔡正元因故意遺漏會計事項，導致阿波羅資產負債表紀錄不實，被依《商業會計法》判6個月部分還可上訴。