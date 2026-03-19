新店陽光橋全面清洗啟動　3／30起特定時段管制通行

▲新店陽光橋長期受天侯影響造成髒汙，高灘處安排清洗作業。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於新北市新店區陽光運動公園內的「陽光橋」，因長期受風吹日曬及雨淋影響，橋體白色外觀逐漸出現髒污情形，為維持橋梁整體景觀品質，新北市高灘處將於3月30日至5月21日辦理橋體清洗作業。施工期間每週一至週五上午9時至12時及下午1時至4時，將實施橋梁封閉管制，暫停開放通行，以確保清洗作業順利進行及民眾安全。

高灘處長黃裕斌表示，河濱公園內各景觀橋梁均定期檢視並安排清洗維護作業，陽光橋距離上次全面清洗已逾3年。橋體長期受天候影響產生髒污，不僅影響整體視覺景觀，也降低夜間光雕照明效果。因橋體鋼構高度較高，須採高空作業方式進行，且清洗過程中用水可能滴落至橋下通道，為維護通行安全，施工期間將進行必要之封閉管制。

▲新店陽光橋髒汙影響整體景觀。

黃裕斌進一步說明，考量周邊居民及陽光運動公園遊客之通行需求，清洗作業特別安排於平日離峰時段施作，假日期間將全面暫停施工，以降低對民眾影響。另提醒民眾，橋梁清洗時段將有管制措施，請勿進入管制區域以免影響作業安全。

高灘處補充，施工期間將於各管制入口及橋梁出入口動線沿線設置改道指引，需往來新店溪兩岸之行人建議改行距離陽光橋約500公尺之中安大橋；自行車騎士則可改道距離約2.5公里之碧潭橋或1.8公里之秀朗橋，另陽光橋開放時間為每週一至週五中午12時至下午1時、下午4時至翌日上午9時及例假日全天開放，施工期間造成不便，敬請民眾見諒與配合。