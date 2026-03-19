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中工再提告　控前董事內線交易「極度惡劣」

▲▼中工董事長周志明。（圖／記者劉昌松攝）

▲中工董事長周志明先前為經營權案到北檢提告，如今再委任律師告前董事涉內線交易。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

中華工程公司去年爆發經營權爭奪戰，公司派質疑寶佳集團惡意併購，先前已控告3家委託書通路商涉嫌操縱股價等罪，19日再委任律師到台北地檢署遞狀，控告被視為寶佳人馬的大華建設董事長鄭斯聰，利用短暫任職中工期間，得知中工預期獲利的重大利多後辭職，再透過旗下公司大買中工，涉嫌《證交法》內線交易罪。

寶佳體系的大華建設在2025年11月4日公告，於4月8日至11月4日由15位法人及自然人買入中工股票，積極搶入中工股權，之後大華建設董事長鄭斯聰以法人代表身分出任中工董事，但2026年1月23日，鄭斯聰突然請辭，當時被市場解讀為經營權大戰前哨。

中工19日聲明指出，鄭斯聰在2025年12月23日曾出席中工董事會，該次會議決議通過年度財務預算案，內容包括中工2026年預期營收高達新臺幣300億2427萬餘元、稅後淨利達17億5210萬餘元；相較前一年度，營收大幅成長近93億元、淨利激增逾11億元。

這項重大利多消息直到2026年2月26日才以檢視財務預測案對外公告，損益表內容與董事會上的財務預算案相同，1月辭職的鄭斯聰此時已經不是中工董事，但仍受《證券交易法》規範，禁止在重訊公告前後法定期間交易，卻由鄭斯聰擔任董事長的堡新投資與源通投資加碼買進中工。

中工批評此種利用職務之便獲悉利多、以為辭職就能鑽漏洞先行上車大舉買進的行徑，是極度惡劣且罪證確鑿的內線交易重罪，因此提告希望檢調全面查察金流與相對成交，並追查龐大購股金流的真正來源。

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