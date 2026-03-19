中共推遲2027犯台時間表　總統府：持續秉持和平靠實力的原則

▲總統府發言人郭雅慧。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

美國國家情報總監辦公室近日公布「2026美國情報社群年度威脅評估」，內容提到中國現階段沒有計畫在2027年入侵台灣，目前也沒有確定的統一時間表。對此，總統府發言人郭雅慧19日晚間表示，政府會持續秉持「和平靠實力」的原則。尤其在台灣持續面對中國在區域內的軍事威脅，以及灰色地帶各項侵擾的情況下，更需要加強國防自主與不對稱戰力建構，全面提升全社會防衛韌性。

郭雅慧表示，這份報告呼應了美方在《國家安全戰略》中所提到的重點，也就是無論在地緣政治或供應鏈韌性的角度，持續強化台灣的安全需求與自我防衛能力，都是非常重要的。

郭雅慧指出，政府會持續秉持「和平靠實力」的原則。尤其在台灣持續面對中國在區域內的軍事威脅，以及灰色地帶各項侵擾的情況下，更需要加強國防自主與不對稱戰力建構，全面提升全社會防衛韌性，並持續與理念相近的友盟國家合作，共同維護台海及印太區域的和平穩定。

郭雅慧說，為了達成上述目標，政府已提出8年1.25兆元的國防特別預算，期待不分朝野、不分藍綠，大家能夠有志一同、放下成見，讓特別條例與特別預算儘速完成審查，不要卡關。