同級職務最優！　民眾黨立委蔡春綢開47000徵法案助理

▲民眾黨立委蔡春綢。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

近國民黨立委翁曉玲以「某某立法委員國會辦公室」為名目在人力銀行徵人引發熱議，無獨有偶，民眾黨立委蔡春綢辦公室近來也啟動徵才，尋覓「法務助理」一職，並開出立法院同級職務中的最高薪資水平47000元。蔡春綢今（19日）表示，辦公室始終秉持前主席柯文哲提出的薪資原則，透過優渥待遇吸引專業人才，確保立法品質與服務效率。

蔡春綢指出，柯文哲前主席曾多次強調，「年輕人在台北的生活成本極高，我們應盡量精簡人力，並給予相對合適的薪水」，辦公室成立至今，始終以此為徵才核心準則。蔡認為，合理的薪資不僅是對專業的尊重，更是讓助理能心無旁騖投入法案研析、為民請命的基礎。

針對本次法務助理的招募，蔡春綢坦言對「立法品質」有著高度堅持，「為了落實專業立法，我們希望能吸收具有一定立法院實務經驗的法務人才加入團隊。我們願意提供透明且具競爭力的調薪機制，現有人員亦會根據工作表現逐步調整薪資，確保人才留任與專業傳承」。

除了薪資待遇外，蔡春綢也對辦公室的軟實力充滿信心。她強調，政治工作壓力大，因此辦公室特別重視同仁的心情與職涯發展，「我對我們辦公室的工作氛圍很有信心，我們致力於營造一個友善、愉快且溝通透明的工作環境，讓每位夥伴在打拼的同時，也能感受到團隊的支持與溫暖」。