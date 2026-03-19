春暖遊新北！金山溫泉公園泡腳賞櫻　輕鬆慢活輕旅行

▲金山中山溫泉公園內杜鵑花盛開，為公園增添春季景緻。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春暖花開正是出遊好時節，新北市景觀處推薦民眾走訪金山中山溫泉公園，園區結合溫泉泡腳、綠地步道與開放空間，打造四季皆宜的休憩場域，適合親子、長輩與好友漫步放鬆。鄰近金山老街，可順遊品嚐美食、感受在地風情，輕鬆規劃半日慢活小旅行。

景觀處指出，園內設有溫泉泡腳設施，並規劃平緩友善的步行動線與多處休憩座椅，讓各年齡層都能依自身節奏使用空間。春季氣候宜人，適合散步停留；夏季傍晚可漫步園區，感受水景與綠意交織的清涼氛圍；秋冬時節則能透過相關設施體驗溫泉文化，使溫泉不再侷限於季節，而是融入日常生活。

▲金山中山溫泉公園內設有溫泉泡腳設施，搭配平緩的步行動線與休憩座椅。

整體園區以開放、通透為設計特色，結合水景與植栽，不僅提供遮蔭，也設有多元停留節點。無論是親子出遊、長者休憩或好友相約散步，都能在自然與城市交會的環境中，找到適合自己的放鬆方式，讓公園成為日常生活中的綠色據點。

此外，園區周邊亦富含自然與在地文化特色。每年春季山櫻花盛開，為公園增添繽紛景緻；鄰近的金山老街，則提供豐富的在地美食與人文風情，民眾可在公園散步後順道造訪，輕鬆規劃一趟半日小旅行。

景觀處長林俊德表示，目前全市已完成254座特色共融或全齡公園，致力打造老少咸宜的友善遊憩空間。未來也將持續優化公園環境與設施，讓市民在城市中享有更優質、多元的休憩選擇。相關最新資訊可至「來新北玩公園」網站查詢。

▲金山中山溫泉公園內步道串聯綠意，提供民眾日常散步與休憩空間。