快訊／全聯福袋頭獎「367萬保時捷」得主出爐　幸運名單一次看

▲全聯今（3/19）晚間直播公開抽獎，馬年福袋大獎得主出爐。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

全聯「2026馬年福袋」祭出2台夢幻車款，今（19）日晚間在LINE官方帳號直播開獎，其中市價367萬「PORSCHE Macan EV」獎落花壇站前門市，幸運兒購買900元的POLER摺疊推車組，就成為百萬豪華車款車主。

全聯「2026馬年福袋」主打通路中獎率最高，今年祭出2台豪華夢幻車款受到矚目，3月19日晚間8點在律師見證下公開直播抽獎，由全聯行銷協理劉鴻徵抽出幸運得主。

其中市價190萬「Mercedes-Benz GLA 180」摘星版，獎落「全聯松山興安門市」，幸運兒購買900元的POLER摺疊推車組中獎。而市價367萬「PORSCHE Macan EV」則是獎落「全聯花壇站前門市」，也是購買900元的POLER摺疊推車組，就成為百萬豪華車款車主。

全聯表示，今晚揭曉的所有中獎號碼，將於晚間10點公布於全聯官方網站的「公告及中獎」專區，消費者可自行至官網查詢，得獎者須於指定日期前填寫完整領獎申請書，並檢附相關資料，掛號（以郵戳為憑）寄回領獎小組，逾期視同棄權。

●全聯「2026馬年福袋」大獎及中獎名單：

【Porsche】Macan Electric（白），市價約$3,679,700，名額：1名。

・中獎序號：PX0217XVMBR｜消費門市：花壇站前｜會員卡號：9999000009440281｜姓名：王○秋。

【Mercedes-benz】GLA 180摘星版（黑），市價約$1,900,000，名額：1名。

・中獎序號：PX0217S1R9L｜消費門市：松山興安｜會員卡號：9999000009456133｜姓名：薛○蓁。

【POLER】雙人帳篷-RAINIER聯名款，市價約$14,800，名額：1名。

・中獎序號：PX02176LQLK｜消費門市：大里仁化｜會員卡號：9999000008143298｜姓名：廖○儀。

【全電商】全站購物金$8,888，市價$8,888，名額：3名。

・中獎序號：PX0218FYGT｜消費門市：鹿港長安｜會員卡號：9999000004947132｜姓名：莊○棋。

・中獎序號：PX0221NB4VJ｜消費門市：草屯明秀｜會員卡號：999900000303245｜姓名：莊○。

・中獎序號：PX02176VSIM｜消費門市：三民九如一｜會員卡號：1999001379584707｜姓名：鄭○惜。

其餘獎項及中獎名單請至官網查詢。