網傳日本對卓榮泰震怒變造公文　3年前爆料研發生物戰劑手法雷同

▲行政院長卓榮泰。（資料照／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長卓榮泰日前包機赴東京觀看2026年世界棒球經典賽（WBC），為中華隊加油，PTT今（19日）有網友曝光文件宣稱「高市對卓（榮泰）大震怒，謝系搞死台日關係」；不過，外交部也隨即駁斥，強調該文件非我國公文書格式。事實上，這類「簡轉繁」變造的文件，2023年就出現過所謂「南海工作會議紀錄」，指稱政府與美發展生化武器、生物戰劑與建設P4實驗室等錯誤訊息。

該網路流傳公文指稱，經通盤考察，日本首相高市早苗對於行政院長卓榮泰的赴日行程採取「特例同意」，但開出三大條件，包括，第一，以私人身分及觀光名義赴日；第二，全程（包括事後）秉持低調保密不公開（含被動曝光），倘事前洩露日本政府即取消同意；第三，不主動或被動與日本政要接觸晤敘。

公文還稱，媒體報導此事後，日方高層至為震怒，表達強烈抗議與遺憾，認為此舉嚴重影響台日信賴關係。日方也要求台灣妥善應處，包括必須對外說明這次是卓榮泰的私人行程等，以避免進一步損害台日信賴關係。

對此，外交部下午表示，經檢視，於網路平台散布之文件，其內容多處與我國公文書格式不符，並出現明顯「簡轉繁」痕跡，甚至夾雜簡體字，整體判斷為經人為變造之文件。

事實上，這類經過「簡轉繁」變造文件的手法，過去就曾出現，在2023年曾有媒體引用所謂「南海工作會議紀錄」，指稱政府與美國發展生化武器，甚至聲稱美方要求台灣研發生物戰劑、規劃建設P4實驗室。

不過，後來經台北地檢署調查後，已確認該文件為造假，相關媒體亦為此公開致歉，事件也證實此類訊息多屬刻意捏造、操作輿論。

一位政府官員表示，本次再度出現「簡轉繁」變造文件，手法與過往如出一轍，利用公文格式與專業名詞混淆視聽，整體判斷，屬有系統性的錯假訊息操作，目的在於誤導社會輿論、製造對立，甚至干擾我國對外關係。