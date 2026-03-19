3國高層留意「生命驟止」！命理師卜出空亡卦示警：科技鏈恐爆崩盤

▲新竹市東區竹園超高壓變電所日前發生二級火警，造成2死1傷。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

新竹科學園區日前發生變電所爆炸火警，引發各界關注，除釀成死傷外，也讓產業安全議題再度浮上檯面。對此，命理師高輔進透過易經卜卦分析，指出此次事件出現「空亡卦」，並示警恐引發台灣科技產業鏈與國際局勢的連鎖衝擊，相關言論在網路上掀起討論。

竹科火警釀傷亡 命理師卜卦稱現「空亡卦」

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高輔進表示，原先認為火警只是單純事故，但事後以易經演繹卦象，結果顯示台灣為「既濟」卦，象徵表面安定；國際為「豐」卦，代表局勢多變；而整體太極空間則出現「空亡」卦，意指重大不利。他形容該卦象「細思極恐」，提醒外界須提高警覺。

他進一步指出，「既濟」為易經倒數第二卦，最後一卦為「未濟」，象徵事情尚未完成，意味部分發展可能進入新一輪循環，例如目前熱門的AI議題，可能逐漸降溫，轉由其他新科技主題取代。

▲命理師高輔進卜卦示警全球局勢。（圖／資料照）

點名半導體產業鏈 憂「蝴蝶效應」擴大

針對台灣產業面向，高輔進直指半導體產業鏈恐面臨量能下降、不良率上升等問題，甚至再度出現產能吃緊情況。他也提醒，若基礎條件如缺水、缺電、缺工等問題未解，恐進一步放大影響，導致客戶評價下滑，形成類似「崩盤」的蝴蝶效應。

他認為，外界往往只關注眼前景氣榮景，卻忽略背後結構性問題，一旦出現破口，在「空亡卦」影響下，情勢可能更容易朝負面發展，因此呼籲「居高思危」。

國際局勢多變 示警戰事、經濟風險升高

在國際情勢方面，高輔進指出，「豐」卦象徵多事之秋，若再結合「空亡」卦，研判中東局勢恐持續升溫，甚至不排除戰事擴大。他更提到伊朗可能採取「焦土戰略」，並認為相關衝擊將如震央般擴散至各國與產業，影響觀光、交通等領域。

此外，他也大膽預測，中國、日本、南韓等國領導高層需留意「生命突然終止」的可能性，包括中毒、食安或突發健康事件，甚至可能出現異常言行，引發國際震撼。

▲中國領導人習近平。（圖／翻攝新華社）

美財政與全球經濟 恐現通膨、通縮交錯

針對全球經濟，高輔進認為美國財政狀況恐持續惡化，形容如「打腫臉充胖子」，未來可能面臨壓力爆發。他指出，美國盟友配合度下降，恐使其國際影響力出現「曲高和寡」情形。

同時，他也示警歐美若持續採取寬鬆貨幣政策，等同「飲鴆止渴」，後續代價可能在今年內由全球共同承擔，尤其亞洲地區（包含台灣、中國、日本、南韓）恐首當其衝，面臨通膨與通縮並存的複雜局面。

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