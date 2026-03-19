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伊朗報復狂炸能源設施　科威特最大煉油廠陷火海

記者趙蔡州／綜合報導

為了報復以色列攻擊南帕斯（South Pars）天然氣田，伊朗開始空襲卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等國的能源設施。科威特石油公司證實，在伊朗最新一波的無人機空襲行動中，科威特2座煉油廠遭到破壞並引發火災。

▲▼影像曝光！伊朗報復鎖定科威特 最大煉油廠陷火海。（圖／翻攝自X）

▲伊朗攻擊科威特最大煉油廠。（圖／翻攝自X）

根據Al Jazeera報導，伊朗19日使用無人機攻擊了科威特境內最大的米納艾哈邁迪（Mina al-Ahmadi）煉油廠及另一座米納阿卜杜拉（Mina Abdullah）煉油廠，前者每日可生產約73萬桶油，後者則每日生產約45.4萬桶油。

科威特石油公司也證實，攻擊造成2座煉油廠廠區起火，但火勢很快就受到控制，影響範圍有限，也未造成人員死傷，目前已採取一切必要的預防措施，確保工人和設施安全。

伊朗在南帕斯天然氣田遭到以色列攻擊後，開始空襲卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等國的能源設施作為報復。對此，卡達表示，伊朗此舉已經越過紅線，對全球能源安全構成嚴重威脅，美國總統川普也警告，若伊朗再度攻擊卡達等「無辜國家」，美軍將動用前所未見的力量，大規模破壞整個南帕斯氣田。

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