影／國造「海鯤軍艦」內裝曝光！　賴清德首度親自登艦視導

記者陶本和／台北報導

總統賴清德19日前往高雄視導「海昌計畫」、「海軍大氣海洋局」及「海軍256戰隊」。值得注意的是，官方所釋出的畫面，曝光了國造潛艦「海鯤軍艦」的內裝，且這也是賴清德首次親自登艦視導，了解最新的測試狀況。

賴清德上午首先抵達「台船公司」，聽取海昌計畫執行情形簡報，並登艦視導海鯤軍艦；接著前往「海軍大氣海洋局」聽取簡報，瞭解部隊運作情形。隨後，總統至「海軍256戰隊」視導海龍軍艦，了解劍龍級艦性能提升工程。

賴清德表示，很高興來到海軍256戰隊當面感謝大家的辛勞，潛艦是台灣發展「戰略嚇阻」的重要工具，也是反制海上封鎖、擴大戰略縱深的重要防衛武器。他說，稍早前往台船，登上國造潛艦「海鯤軍艦」，並了解最新的測試狀況，同時也慰勉辛苦的台船工程團隊，以及參與測試的國軍弟兄姊妹。

▼總統賴清德登艦視導海鯤軍艦。（圖／總統府提供，下同）



賴清德表示，他也登上「海龍軍艦」，了解官士兵的海中生活。透過親自登艦，我深刻理解到，性能提升後的現役潛艦戰力。從海龍等艦到海鯤，如果不是歷代海軍官士兵的累積，就沒有潛艦國造的成果；期勉256戰隊可以發揮承先啟後、繼往開來的精神，持續守護國家、維護區域和平與繁榮。

賴清德說，即使擁有再精良的武器裝備，如果沒有各位辛苦、精訓的官士兵同仁操作，也無法發揮最大的效用。潛艦常常一出海就是一大段時間，大家過著「不見天日」的生活，卻是在暗處守護臺海現狀與和平的最大力量之一，大家辛苦了。

此外，賴清德表示，隨著境外勢力的海上威脅加劇，我們有硬體實力、也要有先進的軟體實力，因此海軍大氣海洋局持續布建先進的整合及偵測系統，對提升國軍的戰力，具有相當大的貢獻。他說，希望全體官士兵同仁能持續秉持榮譽與責任、精益求精、邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的目標，結合科技、制度創新，成為讓國人驕傲、讓敵人敬畏、「有榮耀、有紀律、有戰力」的鋼鐵勁旅。