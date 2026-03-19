卓榮泰赴日曝光日高層震怒？　外交部抓包是變造文件：夾雜簡體字

▲行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援。（資料照／讀者提供）

記者詹詠淇／台北報導

行政院長卓榮泰日前包機赴東京觀看2026年世界棒球經典賽（WBC），為中華隊加油，PTT今（19日）有網友曝光文件稱「高市對卓（榮泰）大震怒，謝系搞死台日關係」。對此，外交部澄清，該文件多處與我國公文書格式不符，且出現明顯「簡轉繁」痕跡，甚至夾雜簡體字，判斷經過人為變造。該文件已涉及變造及散布不實訊息，請各界切勿轉傳、任意引用或擴散來源不明文件，以免誤導社會視聽，觸犯相關法律並影響國家整體外交利益。

該網路流傳公文指稱，經通盤考察，日本首相高市早苗對於行政院長卓榮泰的赴日行程採取「特例同意」，但開出三大條件，包括，第一，以私人身分及觀光名義赴日；第二，全程（包括事後）秉持低調保密不公開（含被動曝光），倘事前洩露日本政府即取消同意；第三，不主動或被動與日本政要接觸晤敘。

公文還稱，媒體報導此事後，日方高層至為震怒，表達強烈抗議與遺憾，認為此舉嚴重影響台日信賴關係。日方也要求台灣妥善應處，包括必須對外說明這次是卓榮泰的私人行程等，以避免進一步損害台日信賴關係。

對此，外交部下午表示，經檢視，於網路平台散布之文件，其內容多處與我國公文書格式不符，並出現明顯「簡轉繁」痕跡，甚至夾雜簡體字，整體判斷為經人為變造之文件。

外交部指出，此類透過變造文件散布錯假訊息、意圖誤導輿論的行為，相關手法與過往資訊干擾操作相似，均屬惡意干擾我國對外關係的作為，企圖損害台日關係。

外交部呼籲，該文件已涉及變造及散布不實訊息，請各界切勿轉傳、任意引用或擴散來源不明之文件，以免誤導社會視聽，觸犯相關法律並影響國家整體外交利益。

有關卓榮泰赴日一事，外交部強調，台日雙方都表達此為單純的私人行程至明，類似變造、惡意操作的目的並無法得逞。