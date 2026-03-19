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已婚女輔導員偷拍8男童入浴重判8年半　二審逆轉！輕判理由曝

▲▼示意圖,霸凌,暴力,孩童,哭,害怕,童年,問題,幫助,無助,傷,角落,陰影,表達,創傷,鬱悶,暗（示意圖／123RF）

▲女輔導員拍攝多名男童入浴畫面，二審改輕判11月。此為示意圖。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台北市某兒福中心育幼家庭蕭姓女輔導員，被控利用照顧男童的機會，偷拍共8名男童入浴的畫面，以滿足性慾。一審將蕭女重判有期徒刑8年6月。案經上訴，高等法院二審審理後，經勘驗蕭女拍攝畫面，認為其中有部分影片並未成罪；僅2段畫面有罪，因此改輕判有期徒刑11月。可上訴。

判決指出，已婚的蕭女自2010年起，就擔任該兒福中心的育幼家庭生活輔導員。但檢方查出，她從2012年起，就開始以自己的iPhone5手機拍攝男童的入浴畫面。檢方指出，蕭女於2015年1月到6月間，拍攝4名未滿11歲的男童共同入浴的畫面，共有6張照片。另外也於2016年1到6月間，拍攝5名男童共同入浴畫面；這段期間內，也拍攝另外3名男童的共同入浴畫面。

此外，檢方勘驗蕭女的電腦中，也查出2012年間她拍攝一名當時未滿7歲的男童入浴畫面2張。一直到其中一名男童於育幼家庭舉辦之兩性平等課程中，向課程講座提及遭生活輔導員拍攝裸照之事。育幼家庭的員工因此提出檢舉，檢警單位遂發動偵查行動，才查出蕭女的惡行。

由於這些照片都包含男童裸露下體的畫面，檢方依照違反《兒童及少年性交易防制條例》「違反兒童意願之方法偷拍猥褻行為電子訊號罪」提起公訴。一審桃園地院審理後，認定蕭女有罪，共計四個罪行重判有期徒刑8年6月。案件上訴第二審。

高等法院審理後，認定蕭女2012年間拍攝男童的畫面，以及2016年間拍攝3名男童部分有罪，但此類畫面並非為滿足性慾的「猥褻畫面」，因此變更罪名為「成年人故意對兒童犯製造竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪」，兩罪各別輕判有期徒刑6月，合併宣告有期徒刑11月。至於另外兩個犯行，高院認為並未成立任何犯罪，因此這兩項均改判無罪。

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