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清明採蒜旺季防竊升級　莿桐啟動護蒜專案守護收成

▲警民合作啟動護蒜專案，守護農民一年辛勞成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲警民合作啟動護蒜專案，守護農民一年辛勞成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

蒜頭屬高產值且生長期長的經濟作物，過往採收期屢傳竊案，也讓農民在忙碌之餘多了一分戒心。為守護農民一年來的努力成果，莿桐鄉公所攜手雲林縣警察局斗六分局，正式啟動「115年護蒜專案」，透過警民合作強化防護網，盼讓產季回歸單純的豐收喜悅。

清明時節將近，進入蒜頭採收最繁忙的階段，田間可見農民彎腰拔蒜、整束晾曬的景象，一整季的心血正逐步轉化為收成。雲林縣為全台大蒜最大產區，種植面積約5000公頃，占全國逾九成，四湖、台西、北港、水林、元長、土庫、虎尾與莿桐等地構成主要生產帶。

今年受氣候變化影響，田間出現葉蟎與薊馬等複合性病蟲害，部分地區減產近三成，使得蒜頭更顯珍貴，也間接提高遭竊風險。此次「護蒜專案」整合斗六分局、莿桐分駐所、饒平派出所及民間巡守隊等警民力量，除加強白天與夜間巡邏密度外，也於重點區域設置巡簽點，建立可視化的巡守機制，提升嚇阻效果。

警方表示，將利用農民休息時段進行不定期巡查，並針對出入產區的可疑人車加強盤查，降低不法分子可乘之機，讓整體防護從「被動應對」轉為「主動預防」。地方也持續累積自主防護經驗。莿桐一名李姓蒜農指出，自家約1公頃蒜田採自產自銷，過去曾聽聞鄰近地區發生竊蒜事件，因此每到採收期都會在田邊架設監視器，待收成結束後再拆除保存，隔年重複使用，已成為例行措施，「多少能嚇阻心存不軌的人」，也反映農民在制度外建立的自保機制。

莿桐鄉長廖秋蓉表示，全鄉大蒜種植面積約300公頃，每年清明節前後約15天為採收高峰，大蒜歷經半年生長才得以收成，一旦遭竊損失難以彌補，因此公所主動串聯警方與地方巡守力量，透過系統化巡邏與守望相助，將失竊風險降至最低，讓農民安心完成採收作業。

斗六警分局也呼籲，若農民或民眾發現田間有陌生人車長時間逗留或行跡可疑，應立即通報警方，共同守護產區安全。農民則表示，今年蒜價仍視品質而定，濕蒜零售每台斤約50元，與往年相近，產地收購價亦多高於成本，在產量受影響之際，維持合理收益更顯重要。

▲警民合作啟動護蒜專案，守護農民一年辛勞成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲警民合作啟動護蒜專案，守護農民一年辛勞成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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