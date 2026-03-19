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全台12縣市明天停水！「最長9小時沒水用」時間區域一次看

▲▼停水，水龍頭，自來水。（示意圖／記者許力方攝）

▲台水提醒民眾應於停水前6小時完成儲水。（示意圖／記者許力方攝）

記者曾羿翔／綜合報導

台灣自來水公司與台北自來水事業處宣布，為配合管網改善、老舊管線汰換及台電相關施工，將於3月20日於全台多地分區實施停水措施。本次影響範圍橫跨12個縣市，部分地區最長停水時間達9小時。相關單位提醒民眾提前儲水備用，並關閉抽水設備電源，以避免設備損壞或發生安全意外。

各地停水時間與範圍一次看：

台北市

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士林區
停水時間：11:00－15:30
停水範圍：光華路26巷3號至16號及貼單用戶

萬華區、中正區
停水時間：10:00－16:00
停水範圍：西藏路148號至292號、中華路2段150巷15號、莒光路122巷9弄10號、莒光路308號、萬大路109號至117號、大埔街21巷8號及25巷35號

新北市

新店區
停水時間：10:00－14:30
停水範圍：安德街148巷、130巷等區域

桃園市

中壢區
停水時間：09:00－16:00
停水範圍：中華路二段、延平路、普義路部分路段；仁義里、幸福里、普義里部分區域

桃園區
停水時間：09:00－16:00
停水範圍：吉安一街、大興西路三段、天台街、正光路、永慈街、永安路765巷及751巷沿線

宜蘭縣

三星鄉
停水時間：13:00－17:00
停水範圍：星中路、星光一路、星光二路、星月一路、星月三路、月眉一路

台中市

南屯區
停水時間：08:30－17:00（最長約8.5小時）
停水範圍：文心南三路、文心南五路一段、永春東一路

南投縣

仁愛鄉
停水時間：09:00－14:00
停水範圍：大同村（高峰巷、信義巷、忠孝巷）

花蓮縣

花蓮市
停水時間：09:00－15:30
停水範圍：國民十二街、國盛三街

嘉義市

西區
停水時間：08:30－17:00
停水範圍：西榮街、新榮路、中正路部分路段及沿線用戶

台南市

善化區
停水時間：09:00－16:00
停水範圍：信義路、自強路、自立路、興華路、坐駕里

楠西區
停水時間：08:00－17:00（最長9小時）
停水範圍：東西煙地區

白河區
停水時間：13:00－18:00
停水範圍：中山路、八德街、安康街、富民路部分路段、康樂路、新起街、東林路

官田區
停水時間：09:00－14:00
停水範圍：二鎮里角秀11之4號至11之10號北側及周邊巷弄

高雄市

旗津區
停水時間：09:00－17:00（約8小時）
停水範圍：旗津三路、旗津二路、旗港路

台東縣

太麻里鄉
停水時間：13:30－14:30
停水範圍：華源村、南迴公路、山棕寮產業道路、新吉產業道路

屏東縣

南州鄉
停水時間：09:30－16:00
停水範圍：三千路、千壽路、同安路、神龍路

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