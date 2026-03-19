一家三口吃「自製餛飩」全罹胰臟癌　醫師檢查曝原因

▲山東一家三口長期吃自製的餛飩，卻因為使用來源不明的肉品因而罹患胰臟癌。（圖／CFP）



記者楊庭蒝／綜合報導

不少人認為在家自行烹煮，比外食來得健康又省錢，但食材來源若把關不嚴，恐怕反而埋下健康隱憂。大陸山東近日傳出一起令人震驚的案例，一家三口因長期食用自製餛飩，竟先後確診胰臟癌，醫師追查後懷疑與長期使用來源不明的低價豬肉有關。

綜合陸媒報導，王姓男子一家人長期在飯前、飯後出現不明原因的腹痛，原以為只是腸胃不適，未特別在意，直到兒子體重在短時間內明顯下降，才警覺就醫。原本約60公斤的兒子，短時間內暴瘦至45公斤，檢查後發現胰臟出現明顯腫塊，血液數值也異常，隨後確診胰臟癌。

據報導醫師進一步說明，持續腹痛與快速消瘦，與胰臟腫瘤逐漸變大有關。得知兒子確診後，王男驚覺自己與妻子也長期有相同腹痛症狀，於是一併接受檢查，沒想到結果顯示，一家三口竟同時罹患胰臟癌。

由於癌症並不具傳染性，醫療團隊在排除遺傳、基因突變等因素後，將焦點轉向一家人的飲食習慣。王妻表示，因覺得外面攤販的餛飩又貴又不夠衛生，加上希望孩子吃得營養，便長期自製餛飩作為早餐。為了省錢，她經常透過網路或直播平台購買促銷、接近保存期限的豬肉，認為「沒過期、又便宜」很划算。

然而，醫師提醒，這類低價肉品來源複雜，可能來自小型工作坊或肉品邊角料，甚至包含病豬肉、淋巴肉或發黴肉，絞碎後外觀難以分辨，卻暗藏高風險。病變的淋巴組織可能帶有病毒與細菌，長期食用恐加重腎臟負擔；發霉肉品則可能含有黃麴毒素，已被證實會提高罹癌風險。

此外，為了讓餛飩口味接近市售早餐攤，王妻還加入大量調味料，長期高鈉飲食也可能增加胰臟與腎臟負擔。得知可能是自己的飲食選擇間接害了家人，王妻情緒崩潰，直言「是我害了孩子」。

