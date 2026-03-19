移工管理、輔導與支援體系過分負擔　蘇俊賓籲政院正視

▲桃園市副市長蘇俊賓今在會上發言籲政院應正視相關配套問題。（圖／行政院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院會今（19）日召開院會，討論擴大推動獨居老人服務計畫與籍幫傭放寬政策規劃等議題，規劃於2年內完成獨居老人訪查，並建立關懷、照顧、醫療及經濟支持等一體化服務體系。桃園市副市長蘇俊賓指出，政策美意是要清查出需要關懷照顧獨居長者，但若缺乏人才留任配套措施，恐怕只是將壓力推向已飽和基層體系；另有關外籍幫傭放寬政策規劃政策，蘇俊賓推算全國移工人數恐破百萬人，現有管理、輔導與移工支援體系已過分負擔，如不提早部署，恐會帶來更大的問題。

蘇俊賓表示，根據衛福部去年9月資料顯示，全國社安網四大策略共編制7848位社工，在各縣市努力招聘下，進用人數也只補了5895人，人力進用率僅約 75.1%。除人才招募不足，近兩年全國數據顯示「流動率」與「退出率」持續攀升，除退出率由2024年8.3%上升到去年的8.5%，流動率從9.3%上升到9.4%，顯示目前政府正面臨社工人才不足與不安定之困境。

蘇俊賓呼籲，現階段第一線資源體系已經壓力滿載，不易補人，本計畫提升發掘問題能量的同時，應該同步提升後端解決資源的支持體系，否則只是將壓力全數推向已飽和的社政、衛政體系。建議行政院應該跨部會檢討，提升社安網支援體系的人才工作環境與留任條件，提供更高誘因。

衛福部回應，獨老訪查後關懷服務推動將儘量以既有的多元社區關懷照顧據點人力協助，近避免增加既有社安網的社工人力負擔。

▲桃園市副市長蘇俊賓在會上籲政院應提早部署。（圖／行政院提供）

此外，勞動部於行政院會報告外籍幫傭放寬政策規劃，由現行多子家庭限制改為「家有1名未滿12歲兒童」即可申請。蘇俊賓指出，在各項移工引進新制，包括製造業加薪本國勞工增加移工名額、放寬外國技術人力留用上限及僑外生留才等方案陸續開放下，如要避免排擠重症患者照護，移工總量勢必會再度上調，按照目前推算全國移工人數恐破百萬人，現有的管理、輔導與移工支援體系已經過分負擔，如不提早部署，將會帶來更大的問題。

蘇俊賓提及，2023年全台合法移工約66.4萬人，現在增加到77萬人，但失聯移工部分從2023年的8.6萬人提高到現在的9.5萬人，合法與失聯移工總數已達86.5萬人。觀察近年趨勢，失聯移工佔總數的比例，呈固定的狀態，可以推估失聯移工也即將突破10萬大關。

面對百萬移工時代來臨，蘇俊賓建議目前尚有四大缺口亟待補足，包括「移民訪視諮詢」、「外事警察」、「移工安置能量」與「移民署編制」，這些基層服務量能在全國各縣市都有明顯人力不足狀況。蘇俊賓認為，只開放移工，卻未同步提升管理與服務量能，只是把亂象留在地方。以桃園來說，目前合法移工約13.5萬人，移工訪視諮詢人力僅73名，每人需服務高達1853位移工，外事警察51名，負擔比甚至逐年上升到目前的1:3000。移民署桃園專勤隊編制39人但尚有16名缺口，再加上勞資糾紛或者懷孕等特殊情況需要安置的移工逐年增加，由2023年的126位增加到目前的208位，全國安置移工數據也有增加趨勢，達到981位。呼籲中央應跨部會來預先編列這些移工輔導管理的員額、預算，讓地方政府早些因應，源頭開放是社會發展的不得不然，但後續配套也應早部署。

勞動部長洪申翰回覆，目前已加強跨國溝通，移工本身沒有債務問題，失聯率較低，同時也將協助家庭雇主教育，確保家事移工權益；院長卓榮泰則請勞動部加強與地方政府合作，建立更友善移工服務機制與環境，在失聯移工部分也應訂出有效管理措施。