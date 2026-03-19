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獨／曾性騷女警記大過調職　高階警官兒又涉公車私用＋肇逃

▲航警局安檢大隊陳姓警員考取警研所卻在臉書炫耀上班打混摸魚令人傻眼。（圖／翻攝自航警局網站）

▲曾涉性騷案的航警局行政科陳姓警務正遭踢爆公車私用並在駕車過程撞倒機車逃逸。（圖／翻攝自航警局網站）

記者張君豪／台北報導

2023年一名2線3星警務正陳彥成，遭同單位鐵路警察局多名女警指控，經常公務接觸過程中，以言語及肢體接觸方式涉及性騷擾。鐵路警察局獲報後啟動調查程序，並於同年7月3日將性騷案移送地檢署偵辦，經性騷擾申訴調查委員會決議，記一大過並調任非主管職。事後他因轉入航空警察局，日前又傳出性騷女警案遭檢方起訴，並被接連踢爆在深夜非上班時間開公務車外出並撞車肇逃，航警局證實有此事，事後經調查祭出行政處分記陳員申誡一支。

據了解，陳彥成畢業於警察大學，歷任保六總隊及雙北多個警政單位，知情者透露陳彥成出身警察世家、父親也是高階警官，最高官階達3線2星，有不少基層質疑以陳姓警官性騷女警，加上公務車私用肇事逃逸爭議，若非仰仗父親高階警官光環，早有可能遭撤職查辦或依法汰除。

▲有基層透過臉書社群披露陳員公車私用涉嫌肇逃等爭議問題。（圖／翻攝臉書）

3月18日社群平台臉書「靠北police」出現PO文，爆料陳彥成調離鐵路警察局後，於航警局服務期間調任航警局行政科擔任內勤警務正期間，又傳出私用公務車外出、涉嫌肇事逃逸的離譜情事。

對此《東森新媒體ETtoday》記者向警方查證，航警局回應指出，任職航警局行政組內勤的陳員在今年2月25日深夜因感染腸胃炎身體不適，未依規定申請即駕駛公務車外出到桃園市大園區購藥，過程中於倒車時與路旁機車發生輕微碰撞。

航警局調查，陳員表示當時有下車查看，未發現機車有明顯損傷他就離開現場，後續該機車因遭撞後，中柱重心不穩倒地。隔日機車車主報警，警方調閱監視器後聯繫陳員，但雙方達成民事和解，雙方並未受傷。航警局也經詢律師專業意見，初步調查發現該案純屬財物損失，不構成肇事逃逸。惟針對陳姓警官未依規定申請使用公務車一事，已依內部規定，記予申誡一次之行政處分。

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