川辦批蘇巧慧急選市長　議員搬蔣萬安神打臉：李四川在罵前老闆？

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川辦批蘇巧慧「急選市長」　議員搬蔣萬安神打臉：李四川在罵前老闆？

▲▼八里污水處理廠移交典禮，民進黨新北市長參選人蘇巧慧、新北市長侯友宜入座後，頻頻低頭交談，針對市政議題交換意見。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲八里污水處理廠移交典禮，民進黨新北市長參選人蘇巧慧、新北市長侯友宜針對市政議題交換意見。（資料照／蘇巧慧辦公室提供）

記者詹詠淇／新北報導

新北市長選戰持續升溫，國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室今（19日）批評蘇巧慧喊出已跑新北500天，是剛選完立委就想選市長。對此，蘇巧慧回應，自己在新北已經營長達10年，加上已經起跑500多天，跑遍新北29區，有更充裕時間推動政見。民進黨新北市議員顏蔚慈則酸，蔣萬安跟蘇巧慧一樣是2016年當選立委，「但蔣立委當6年，2021年就去選市長，李四川是在偷罵自己的前老闆嗎？可見李四川真的是急了！」

針對2026年新北市長選戰，《美麗島電子報》3月12日的民調顯示，國民黨參選人李四川支持度為39.1%，民進黨參選人蘇巧慧則以38%小幅落後1.1個百分點。蘇巧慧當時回應，「我們團隊已經在新北市服務十年，我也是唯一一個在這十年和新北市一起成長的新北市長候選人」，所以這500天以來，差距能從兩位數到現在追平，「代表的是我們方向正確，我們提出的政見願景也受到市民肯定」。

不過，李四川競選辦公室今（19日）批評，以蘇巧慧所謂500天、也就是一年多的時間計算，讓人驚覺，原來蘇巧慧2024年才剛選完立委沒多久，立刻就想著要選市長，如果以蘇巧慧滿腦子心想著選舉的時間計算，蘇巧慧口中的500天，恐怕比全國各地縣市長參選人都還要多。李四川將近20年前就開始走遍台北縣、新北市，他從不需要掛在嘴上，「蘇巧慧跑的是選舉行程，李四川的服務才是人生」。

對此，蘇巧慧表示，自己除了是在新北經營長達10年的立委，加上已經起跑500多天，跑遍新北29區，所以她也更有充裕時間聽取第一線的需求，來提出各種照顧家庭、促進產業和推動市政效能的政見。

蘇巧慧說，她除了是第一個提出六大福利政見的候選人，從她過去解決山區自來水接管、推動大漢溪提外便道、增設鶯歌車站手扶梯，爭取公共借閱權等種種政績看來，她也是最有能力運用新方法、解決老問題的參選人。

蘇巧慧強調，新北是一個四百多萬人的城市，需要一個擁有新的觀念、最有活力的新首長，來帶領新北來持續和世界各大城市競爭。她會繼續提出政策願景，爭取更多新北市民認同。

民進黨新北市議員顏蔚慈則酸，李四川批評蘇巧慧剛選上立委就想選市長，但蔣萬安跟蘇巧慧一樣是2016年當選立委，「但蔣立委當6年，2021年就去選市長，李四川是在偷罵自己的前老闆嗎？可見李四川真的是急了！」

顏蔚慈指出，上禮拜六李四川才信誓旦旦的說自己「不打負面選戰」、「不會攻擊對手」，今天就用「競選辦公室」的名義跳出來攻擊蘇巧慧。蘇巧慧不只在新北經營長達十年的立委，更因為是最早宣布參選的參選人，更有時間和議員共同討論政見，推出照顧家庭、促進產業、推動市政效能的政見。

顏蔚慈表示，蘇巧慧宣布參選以來，不只獲得第十四度和第十五度公督盟評鑑優秀立委，還連續十一個會期獲得優秀立委肯定，新北大小建設更是持續追蹤，不只把立委工作做好，也讓市民看到她爭取為新北市服務的誠意和努力。

顏蔚慈諷刺，反觀李四川自稱長期住在板橋，卻連板橋車站長什麼樣子都搞錯，還把公車的綠色車牌搞錯成紅色，對新北市政的掌握度完全不行。

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