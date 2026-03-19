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我國不滿韓國入境卡被列中國台灣　中方回應：一個中國是基本準則

▲中國外交部發言人林劍。（圖／翻攝中國外交部）

▲中國外交部發言人林劍。（圖／翻攝中國外交部）

記者廖翊慈／綜合報導

南韓電子入境卡將台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」引發爭議持續延燒，我國外交部18日正式對韓方下達期限，要求須在31日前回應並更正標示，否則不排除採取進一步對等反制措施。對此，中國外交部發言人林劍19日在例行記者會上肯定南韓的作法。

據《澎湃新聞》報導，韓聯社記者向林劍提問，「台灣因不滿韓國電子入境卡上標註的『中國（台灣）』字樣，表示將部分出入境文件上的『韓國』改為『南韓』，中方對此有何評論？」

林劍表示，「台灣是中國領土，不可分割的一部分，一個中國原則，是國際關係的基本準則，和國際社會普遍共識，我們相信，韓方將繼續堅持，中韓建交聯合公報，既已明確的，一個中國原則，並據此妥處台灣問題。」

▲南韓外交部長趙顯。（圖／達志影像）

▲南韓外交部長趙顯。（圖／達志影像）

我國外交部指出，南韓自2025年上線電子入境卡系統以來，在「出發地」及「下一目的地」欄位持續以「CHINA（TAIWAN）」稱呼台灣，涉及國家主權與尊嚴問題。我方已透過駐韓代表處多次提出嚴正交涉，要求韓方儘速修正，但至今仍未獲具體回應，相關作法也引發台灣社會與民意代表高度關切。

對於台灣方面的反制措施與最後通牒，南韓外交部在記者會中表示，相關部門已「充分認知並留意」台灣立場，未來將在綜合考量各種因素下，與相關部會持續協商此一問題。同時強調，南韓政府一貫立場是持續推動與台灣之間的「非官方實質合作」。

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