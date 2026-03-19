　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／中油「最貪執行長」剪斷電子腳鐐潛逃　法院急開拘票抓人

0

▲中油煉製事業部前執行長徐漢（左）涉貪案將在下週宣判，傳出他剪斷電子腳鐐落跑的消息。（圖／翻攝台灣中油網站）

記者陳宏瑞／高雄報導

台灣中油前煉製事業部執行長徐漢，涉收賄高達2700多萬元，案件纏訟3年半，原定23日一審宣判，未料今（19）日驚傳他棄保潛逃，電子腳鐐在屏東萬巒被發現遭人破壞，徐漢行蹤成謎，橋頭地院也緊急開出拘票，要求警方協助拘提，並請海巡署加強安檢。

據了解，橋院是在今日下午收到科技設備監控中心傳送之三級告警（遭破壞）後，隨即啟動相關措施。

檢方調查，徐漢任內握有2億元以下採購案核定權，經手包含冰水機等8項工程標案，總金額逼近10億元。專案小組2022年發動搜索，在其辦公室與住處當場查扣高達2710萬元現金，另在業者住處查獲180萬元，不法資金合計近2900萬元，其中徐漢被控涉吞2700萬元。

檢廉認為案情重大，且有串證、逃亡之虞，將徐漢羈押禁見長達1年半，直到去年6月才裁定500萬元交保，加電子腳鐐，並限制出境、出海及住居，還須定期向法院報到，甚至配戴電子腳鐐監控行蹤。徐漢期間始終否認犯行，還曾以出國參加兒子婚禮為由，聲請解除限制，均遭法院駁回。

然而就在判決前夕，監控卻出現破口！今傳出徐漢所配戴的電子腳鐐在屏東萬巒被剪斷，疑似早有預謀落跑，徐漢棄保潛逃的消息傳出後，橋頭地院立即開出拘票，請警方協助拘提，並請海巡署加強安檢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 7388 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
10檔股「抓去關」新名單
快訊／中油「最貪執行長」潛逃　法院急開拘票抓人
外資大砍逾900億元　強力回補力積電6.7萬張
中油「最貪執行長」宣判前落跑了！　剪斷電子腳鐐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄女連環狂扣110！辱警沒腦又罵畜生　挨告反控法官偏心

快訊／中油「最貪執行長」剪斷電子腳鐐潛逃　法院急開拘票抓人

家教狼師「嘿咻國中男」還拐他離家　電腦驚見4萬筆性影像

桃園婦投資生基塔位遭詐850萬　警破窗逮「4條通」車手

中油「最貪執行長」徐漢宣判前跑了　剪斷電子腳鐐棄保潛逃

誤信假投資！基隆女險匯50萬「裝潢費」　警銀聯手阻詐

快訊／三峽民宅火警！婦人受困被救出送醫　女兒趕回家出車禍

快訊／妙齡重機女自摔遭輾亡！斷層掃描查死因　貨車司機3萬交保

台南東區陸橋車禍「騎士多重創傷致死」　砂石車司機3萬交保

行李藏10.3公斤大麻市價1400萬！馬來西亞男、接應男收押

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

故意調包U-Bike爽騎1天　台中男要吐1700元還惹官司

虎斑貓撒嬌太萌奴才偷笑　下秒被死亡凝視：笑什麼

桃園女衝車道遭撞　出院後離奇死亡

高雄女連環狂扣110！辱警沒腦又罵畜生　挨告反控法官偏心

快訊／中油「最貪執行長」剪斷電子腳鐐潛逃　法院急開拘票抓人

家教狼師「嘿咻國中男」還拐他離家　電腦驚見4萬筆性影像

桃園婦投資生基塔位遭詐850萬　警破窗逮「4條通」車手

中油「最貪執行長」徐漢宣判前跑了　剪斷電子腳鐐棄保潛逃

誤信假投資！基隆女險匯50萬「裝潢費」　警銀聯手阻詐

快訊／三峽民宅火警！婦人受困被救出送醫　女兒趕回家出車禍

快訊／妙齡重機女自摔遭輾亡！斷層掃描查死因　貨車司機3萬交保

台南東區陸橋車禍「騎士多重創傷致死」　砂石車司機3萬交保

行李藏10.3公斤大麻市價1400萬！馬來西亞男、接應男收押

王品首度全頭進口「日本F1國產牛」　聚火鍋明起開始供應兩部位

高鐵員工加薪「平均4.24%」4月生效　連5年調薪

清明採蒜旺季防竊升級　莿桐啟動護蒜專案守護收成

休旅車高速闖紅燈！　「萬秀金孫」曝紀錄器畫面：差點上社會新聞

一家三口吃「自製餛飩」全罹胰臟癌　醫師檢查曝原因

移工管理、輔導與支援體系過分負擔　蘇俊賓籲政院正視

砸835億美元卻留不住用戶！Meta元宇宙夢碎　Horizon Worlds VR將關閉

10檔「抓去關」新名單　記憶體、低軌衛星、散熱飆股全上榜

TWICE開唱粉絲湧入！台北房價沒暴漲　飯店祭66折搶客

我國不滿韓國入境卡被列中國台灣　中方回應：一個中國是基本準則

楊銘威方志友爆婚變　張孝全驚：什麼事

社會熱門新聞

內湖高工女老師爆不倫！　「蹺班激戰」人夫同事

快訊／國3南新竹系統嚴重事故！傷亡不明

內湖高工「差10歲不倫戀老師」照片曝　爆霸凌黑歷史

獨／台中情侶雙屍命案　浴室全是血

才跟爸說去八里喝咖啡…25歲重機女騎士自摔遭輾斃！

拖吊蟑螂案涉詐欺、恐嚇　2業者聲押

即／台鐵區間車板橋事故　行人明顯死亡

乖巧女疑遭偷襲刺頸亡！家屬控男友只會要錢

即／台61線嚴重車禍！「汽車遭夾爛」輪胎噴飛　女駕駛命危

中油最貪執行長徐漢涉貪2700萬判決前落跑

盜賣扣案毒品重判25年！最貪調查官淪保全

高雄驚傳國小生持美工刀抵同學下巴

前主播涉詐男友420萬　互撕私事都哭了

台中情侶雙屍案　女方父認屍淚崩：比炸傷還恐怖

更多熱門

相關新聞

中油最貪執行長徐漢涉貪2700萬判決前落跑

中油最貪執行長徐漢涉貪2700萬判決前落跑

台灣中油前煉製事業部執行長徐漢，涉收賄高達2700多萬元，案件纏訟3年半，原定23日一審宣判，未料今（19）日驚傳他棄保潛逃，電子腳鐐在屏東萬巒遭人破壞，行蹤成謎，檢警調正全面追緝中。

誤信假投資她慘噴350萬　法院判車手要全賠

誤信假投資她慘噴350萬　法院判車手要全賠

悍女在法院內打人　中院深感遺憾並歉意

悍女在法院內打人　中院深感遺憾並歉意

離席30分鐘就要報備？工程師控「被盯梢」求償吞敗

離席30分鐘就要報備？工程師控「被盯梢」求償吞敗

悍女台中地院內打律師踹媒體！

悍女台中地院內打律師踹媒體！

關鍵字：

徐漢判決前棄保潛逃法院拘票抓人

讀者迴響

熱門新聞

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

前田敦子大尺度脫了！露半球辣照網瘋傳

不進塔了？「孩子不祭祖怎麼辦」　一票人給答案

天才作曲家Bekuh Boom爆YG壓榨：逼我墮胎！　BLACKPINK旁觀霸凌

方志友婚變+失靠山雙重打擊！經紀公司傳收攤

內湖高工女老師爆不倫！　「蹺班激戰」人夫同事

90%人不知腎壞了！醫示警「冒5症狀」恐已末期

「涵碧樓」失去日月潭飯店王寶座　台中出現黑馬

LINE付費版「年輕人喊跳槽」　網推最強APP：找不到缺點

玉兔慶生40歲「還在餵奶」！

快訊／國3南新竹系統嚴重事故！傷亡不明

《逐玉》安太妃在台灣…定居台東10年　隱居生活曝光

快移除！Chrome百萬次下載擴充功能是惡意軟體

內湖高工「差10歲不倫戀老師」照片曝　爆霸凌黑歷史

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

更多

最夯影音

更多
方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應
方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面