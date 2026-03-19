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立委喊國民年金加碼！舉債空間壓縮　國民黨：證明軍購排擠民生

▲▼立法院社福及衛環委員會審查國民年金法部分條文修正草案，衛福部長石崇良出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲衛福部長石崇良。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院衛環委員會今（19日）排審《國民年金法》部分條文修正草案，行政院主計總處提及，現在的舉債空間只有500多億元。國民黨透過新聞稿回應，這不正是民進黨自己證明「國防特別預算排擠民生福利」的鐵證？換句話說，長輩的基本保障，被直接排在軍購預算之後。過去一再否認，如今卻由行政院主計總處親口說出，等同打臉自己。

立院今天排案審查國民年金法相關修法，政院版主張將現行老年年金A式與基本保證、遺屬年金、原住民給付，從每月4049元調高為5000元，朝野立委競相加碼，喊出6000元以上，甚至1萬元不等。不僅衛福部長石崇良表示，若加碼至一萬元，每年支出將達933億元，恐造成財政壓力大增，須考量整體財政負擔，建議朝政院版本修正，就連行政院主計總處基金預算處專委吳婉玉都說，「整個那個金額，立委提案要增加的金額要到達1000多億，但是我們現在的一個舉債空間，只有500多億。」

國民黨對此指出，主計總處在立法院清楚說明，若再加上目前規劃中的軍購特別預算，原本僅約1800億元的舉債空間，將被大幅壓縮至僅剩500多億元。也因此，包括國民年金調升至8000元、甚至1萬元以及老農津貼提高至1萬5000元等方案，都因「財務無法負擔」而被否決。換句話說，長輩的基本保障，被直接排在軍購預算之後。

國民黨質疑，民進黨口口聲聲說「照顧弱勢」、「年金改革後要讓制度更永續」，結果真正面對預算時，第一個被犧牲的卻是長者與農民的基本生活保障。難道在民進黨眼中，人民的晚年生活，只能為錯誤的預算編列讓路？

國民黨認為，行政院規劃高達1.25兆元的國防特別預算，卻未釐清項目內容與執行期程，反而先擠壓國家整體財政空間。如今連主計總處都不得不承認，這樣的編列方式，已經直接影響其他重要民生政策的推動。所謂「不會排擠民生」的說法，顯然只是政治話術。
 

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國民黨主計處國防預算行政院

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