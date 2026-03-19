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高雄女連環狂扣110！辱警沒腦又罵畜生　挨告反控法官偏心

▲▼ 高雄市警局。（圖／翻攝自Google地圖）

▲林姓女子在100分鐘內打9通報案電話狂罵3員警。（圖／翻攝自Google地圖）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一名林姓女子在凌晨狂打110，短短約100分鐘內至少撥了9通電話，還接連對值勤員警飆罵「畜生」、「沒帶頭腦來上班」、「垃圾」，甚至嗆出「你為什麼還不死呢」等語。二審法官認定，林女並非單純情緒性抱怨，而是持續以羞辱性言詞干擾員警執勤，已構成侮辱公務員罪，判處拘役50日，全案定讞。

判決指出，林女於2024年8月6日凌晨2時11分54秒起至3時52分，9次撥打110的紀錄，林女一開始就以「我要陳情」為由打進110，但在員警追問具體內容後，卻開始跳針反問對方有沒有聽到她說話，接著脫口嗆聲「你是跟剛剛那個吳警員一樣沒帶頭腦來上班嗎」，之後又陸續對員警飆罵「X你娘」、「你是在靠夭什麼啦」、「你真的是畜生」、「你只會吃飯」、「你真的是垃圾」，甚至還說出「你為什麼還不死呢」等激烈字眼。

法院審理時，林女雖坦承講過這些話，但否認自己有妨害公務犯意，辯稱那不是辱罵，而是責備。她主張自己是遭刁難、被欺負的民眾，認為110業務不該只有受理報案，也應該受理她的陳情，還指稱高雄市警察局、高雄地檢署及其他公務體系長期未妥善處理她的案件，因此她才會在通話中情緒失控，並要求傳喚警政署長、高雄市長、內政部長、詮敘部長等人到庭作證。

不過，法官檢視通話譯文後認為，值勤員警在整個過程中多次以相對和緩方式回應，不但反覆詢問林女是否要報案，還試圖了解她究竟遇到什麼困難，甚至說出「我好想幫妳」、「大家可以幫妳，不是透過這種罵人的方式將情緒發洩在別人身上」等語，期間也多次播放語音宣告，明白告知她無故撥打110、經勸阻不聽可能觸法，但林女仍置之不理，繼續反覆撥打並辱罵員警。

法官認為，林女不是偶發性、短暫性的口頭嘲諷，而是在被勸阻後仍反覆以「畜生」、「沒帶頭腦」等詞持續羞辱值勤員警，整體表意脈絡已足以認定她具有妨害公務的主觀犯意。不過林女上訴二審，堅稱自己是被公務機關長期刁難，並主張自己過去申請低收入戶未過、陳情案件未被受理，甚至指控檢警、法官長期偏袒公務員，但法院認為，這些說法都不足以成為她辱罵值勤員警、占用110專線的正當理由，也與本案是否成立侮辱公務員罪無法相互抵銷。

高雄地院二審最後認定，一審依刑法第140條將林女判處拘役50日，並諭知得易科罰金，認事用法並無違誤，量刑也屬妥適，因此駁回上訴，全案定讞。

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