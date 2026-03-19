文總改名台灣　陸委會：總不能拿錢幫中共宣傳

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中華文化總會（文總）日前將英文名稱的Chinese改成Taiwan，被國台辦批評是傷害民族感情。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑19日表示，文總改名有現實上的需要，總不可能花納稅人的錢在國外辦的活動，變成在幫中華人民共和國宣傳。

梁文傑在例行記者會上提到，中華文化總會更改英文名稱有其必要性，它原來的英文名稱是用Chinese，在國外辦活動的話，人家會以為是中華人民共和國的代表團來辦活動，失去宣揚台灣文化的基本目的。

梁文傑指出，所以文總把英文改成「台灣文化總會」，是有現實上的需要，「總不可能納稅人、企業贊助的錢，去國外辦的活動，變成是在幫中華人民共和國宣傳，我想一般人都不會接受。」

最後，梁文傑還說，「國台辦怎麼批評，那是他們的事。」

文總的前身是1967年成立的「中華文化復興運動推行委員會」，當時中共推行文化大革名，重創中華文化，時任總統的蔣中正為了推動中華文化復興運動及對抗中共，由行政院成立該組織，並親自兼任會長，直到逝世。

▼文總將英文名稱改為National Cultural Association of Taiwan（NCAT）。（圖／文總提供）

