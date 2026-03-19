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台中體育嘉年華3/29登場　萬人齊動嗨翻大里高中

▲台中市體育嘉年華會記者會登場，選手出席為活動暖身造勢。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲花式跳繩選手高沐臣與白家菱，動作流暢吸引目光。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中年度運動盛事「台中市體育嘉年華會」即將登場，現場熱鬧氣氛提前升溫。台中市政府運動局今（19）日於台中市議會舉行記者會暖身宣傳，邀集多名優秀運動選手與會，並透過動感演出與實績分享，展現城市深耕基層體育的成果，也為即將於3月29日在大里高中舉行的活動揭開序幕。

台中市體育嘉年華會邁入第24屆，已成為地方重要體育品牌活動之一，每年吸引逾萬人共襄盛舉。今年延續去年首度移師屯區舉辦的熱烈回響，活動再次選在大里高中舉行，規劃多元運動體驗、闖關挑戰、舞台表演與摸彩活動，讓民眾在參與中感受運動樂趣，現場預期將湧入大批親子與運動愛好者，氣氛熱絡。

記者會現場星光雲集，邀請來自大里的划船好手張子謙、廖奕凱、李佳惠與莊詠涵現身分享競賽經驗。四人皆為全國運動會銀牌得主，其中張子謙與廖奕凱於男子組八人單槳項目奪銀，李佳惠與莊詠涵則在女子組輕量雙人雙槳項目締造佳績，展現台中在划船運動項目的深厚實力與長期培育成果。隨著選手站上舞台，談起訓練歷程與比賽點滴，也讓現場民眾感受到競技運動背後的努力與堅持。

除了靜態分享，現場也安排花式跳繩演出掀起高潮。青年選手高沐臣與白家菱以節奏明快的動作、流暢俐落的技巧交織演出，跳躍之間展現速度與律動之美。兩人分別為全國跳繩菁英選拔賽全能總冠軍及全民運動會個人賽亞軍，透過精彩演出，讓觀眾直觀感受運動的多元樣貌，也為嘉年華活動注入青春活力。

運動局長游志祥代表市長盧秀燕出席表示，市府持續推動全民運動政策，透過多元活動提升市民參與度，同時自基層培養運動人才，逐步累積競技實力。隨著今年全民運動會將於10月登場，台中市也期盼延續上屆65金、57銀、48銅的亮眼成績，再創高峰，持續在全國舞台上發光。

運動局指出，嘉年華當天將分4個時段發送摸彩券與闖關卡，民眾有機會抽中電動機車、電視及腳踏車等獎品；現場設置12項闖關體驗，完成即可兌換精美禮品，數量有限送完為止。此外，舞台區也將安排表演節目與有獎徵答，並設有農特產品攤位，讓民眾在運動之餘也能感受在地特色，邀請市民踴躍參與，共同享受一場結合運動、娛樂與生活的城市嘉年華。

▲台中市體育嘉年華會記者會登場，選手出席為活動暖身造勢。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市體育嘉年華會記者會登場，選手出席為活動暖身造勢。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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