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保障在職照顧者權益　林月琴偕民團推30天六成薪假+150天無薪彈性假

▲▼民進黨立委林月琴等舉辦「超高齡、大缺工、零家庭照顧者時代 近七成六勞工期待、近四成雇主支持『長照安排假』」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委林月琴等舉辦「超高齡、大缺工、零家庭照顧者時代 近七成六勞工期待、近四成雇主支持『長照安排假』」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委林月琴、蘇巧慧、劉建國與社福團體今（19日）召開「爭取長期照顧安排假（30天六成薪假+150天無薪彈性請假）」記者會。林月琴表示，長照導致勞工離職、提早退休，是個人、家庭、企業、國家的損失，呼籲勞動部盡速推動長期照顧安排假，保障在職照顧者權益，避免照顧離職。

林月琴表示，台灣勞工現在不是只要顧小孩，還要顧長輩，這已不是家庭自己扛得住的問題，而是超高齡社會必須正面處理的國家課題。全國約近90萬名失能者需要照顧，調查也顯示，76.2%表示即使無薪也需要長照安排假。

林月琴強調，長照安排假不是鼓勵離開職場，而是避免勞工因照顧被迫離職。長照政策不能只做到服務端，還要延伸到在職照顧者真正用得到，讓勞工在家庭最混亂的轉折期撐得住，也回得去職場。

蘇巧慧表示，從她上任以來一直致力推動長照服務公共化，希望為民眾減輕照顧負擔，因此她爭取2026年1153億元預算挹注「長照3.0」，大幅增加長照據點和照顧人力，並縮短醫療與長照的銜接期。台灣已正式邁入超高齡社會，針對家庭照顧者的支持性服務，包括「長期照顧安排假」等各項措施，政府都應積極盤整、規劃，並向社會清楚說明，才能為照顧者減輕壓力，同時維護勞資雙方權益。

劉建國以他推動育嬰假為例，過去台灣育嬰假以1個月為單位請，但從今年元月起，勞工可以用日為單位申請，近2個月，男性申請比率由過去全年僅27.8%，大幅增至44.3%，效果顯著。也因此他在本週二總質詢時，再次向行政院爭取育嬰假從現行3歲以下加碼擴大至6歲，全面支持勞工爸媽，獲得行政院與勞動部支持，承諾送出法案。

劉建國表示，對於小孩的照顧做到了，對於長輩的照顧也應該一併處理，尤其長輩從小時候照顧我們，現在需要子女照顧時，政府一定要作為勞工堅強後盾，來給予必要的支持。育嬰與職場不用二選一！長照與職場當然也不用二選一！

依家總民國106年「在職照顧者狀況調查」，每周投入逾20小時在家照顧的「在職照顧者」平均照顧約8年，其中40至55歲占73%，44%擔任主管職位，37%年資超過10年以上，近半數達49%在前六個月最混亂不安。

因此，因應勞工度過前6個月最混亂期，家總、婦女新知基金會及台北市產業總工會於108年即倡議仿效日本93天顧老假（67%給薪），提出爭取「長照安排假（30天六成薪假+150天無薪彈性請假）」。

家總秘書長陳景寧表示，至於政府最擔心的經費問題，只要確認適用對象，每年經費大約九億元以下，且可能因長照3.0連結服務效能提升，降低勞工請假日數。

針對薪資補貼部分，陳景寧說，根據行政院主計總處公布114年12月工業及服務業本國籍全時受僱員工經常性薪資平均數為51,263元，以六成薪計算，約為30,758元，再以每年新增約3萬新手照顧者推估，一年經費規模約為9.2億元，即由政府花費此一支出，就能有效幫助員工穩住工作，照顧不離職。

陳景寧認為，若長照連結更快，幫助家庭適應更佳，可以降低申請日數。依日本實施經驗，勞工初期申請率不高（礙於職場文化等），故建議可在第一年設定經費上限試辦。

台北市產業總工會副理事長王燕杰強調，每年僅需投入9億元預算支持長照安排假，是一筆投資報酬率極高的「留才」政策，呼籲各界支持。

針對賴清德政見「照顧不離職」，「雙就業、雙照顧」。林月琴強調，除了顧小孩育嬰假、家庭照顧假彈性制度外，顧老「長照安排假」也應盡速推動，並鼓勵企業營造友善長照顧職場，以因應和保障在職照顧者工作權與退休保障不中斷。

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林月琴長照民進黨

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