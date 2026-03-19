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家教狼師「嘿咻國中男」還拐他離家　電腦驚見4萬筆性影像

▲桃園市吳姓男子以籃球、出遊或提供手機等方式誘惑還在念國小、國中少年，事後再以提供口交、肛交等性服務，若不服從早找黑道毆打、泡海水等方式凌虐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳姓家教老師涉嫌專找國中男生下手性侵並拍攝性影像，檢警將擴大偵辦。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台中陳姓男子偏好12到14歲少年，前年透過網路認識1名台北的國中男生，以協助指導課業為由，多次北上帶少年出去玩，學校和家長覺得奇怪，多次通報協尋，檢警最終查出陳男把少年藏在租屋處，還發現陳男握有多達4萬筆性影像，台北地檢署19日依《兒少性剝削條例》起訴陳男，另擴大清查其他被害人身分。

據了解，年近40歲的陳男一直都與父母同住，2019年間曾帶著家教學生到宜蘭遊玩時，一起偷竊戰鬥陀螺被逮；2023年間，有2名少年分別控告陳男性侵，都因只有被害人單一指述，在無相關佐證的情況下，由台中地檢署處分不起訴，接連3案的少年，在案發當下都剛好就讀國中。

2024年5月間，陳男透過IG上認識家住台北的少年，疑似在幾次隔空攀談後，得知少年是隔代教養且不愛念書，當年9月專程到台北見少年家中長輩，自稱在東海大學教書，可以指導少年課業，獲得家長允許帶少年外出。

▲▼家暴,受虐,女童,男童,性侵。（圖／123RF）

▲先前已有2名少年提告陳姓家教性侵，但調查結果不起訴。（示意圖／123RF）

沒想到陳男把少年帶去台南、花蓮等地住宿遊玩並發生性關係，2025年6月間，少年母親發現兒子多天沒回家，警方獲報後，根據家長提供線索，到台中找到住在陳男家中的少年，母親把人接回家不到3個小時，少年卻又趁大人不注意溜出門。

母親再度通報協尋，警方再次到陳男家中沒發現少年下落，陳男則裝傻否認知情，直到開學後，學校也通報少年沒去上課，檢警努力以車追人，查出陳男在台中另外租屋安頓少年，自己白天外出做家教，偶而回去與少年同睡。

檢警2025年11月20日前往搜索拘捕陳男，當場扣得陳男電腦中的性影像，檢察官根據陳男在性影像中曾對少年說：「剛被我X很爽吧！」以及少年供稱，因獨處一室無法拒絕，認定陳男涉犯略誘、性侵、以及拍攝兒少性影像等11罪，依法提起公訴並建請法院繼續羈押陳男，以便後續清查查扣的4萬筆性影像中其他被害人。

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