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打破高階設備仰賴進口　產學合作瞄準自主化關鍵技術

▲亞洲大學與富臨科技簽署產學合作備忘錄，攜手開發先進RIE製程設備。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲亞洲大學與富臨科技簽署產學合作備忘錄，攜手開發先進RIE製程設備。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

亞洲大學半導體中心昨（18）日與國內半導體製程設備廠富臨科技簽署產學合作備忘錄（MOU），由亞大副校長黃俊杰與富臨科技副總經理楊宏河代表簽署，雙方將共同開發「先進反應離子蝕刻（RIE）製程機台」，鎖定高階製程設備國產化目標，強化台灣半導體產業鏈自主能力。

富臨科技長期深耕真空鍍膜與蝕刻設備研發製造，在系統整合與精密機電領域累積深厚實力，是台灣半導體設備自主化的重要推手。此次攜手亞大，結合學術研究與產業實務經驗，盼突破高階製程設備仰賴進口的限制，打造本土關鍵技術。

此次合作也讓教學場域更貼近實際產線。亞大半導體中心整合富臨科技前端設備研發資源，並銜接與矽品精密共同建置的封裝類產線平台，學生可在校內接觸晶圓切割機、貼晶機、打線機等關鍵設備，同時參與RIE機台測試，從前段製程到後段封測建立完整學習鏈結。

校方並導入VR與AR沉浸式教學系統，讓學生在虛實整合環境中進行設備操作與故障排除模擬，培養具備AI應用與智慧製造能力的即戰力人才。

為回應半導體產業持續擴大的用人需求，亞大已設立半導體學士學位學程，採階梯式培育模式，大一、大二奠定理論基礎，大三投入專題實作，大四進入企業實習，與矽品精密及富臨科技等產業夥伴接軌，縮短學用落差，朝「畢業即就業」目標邁進。

亞大校長蔡進發表示，校方近年投入數千萬元強化教學與研究場域，已建構完整半導體實作平台，此次與富臨科技合作，象徵設備端研發能力再提升，未來將持續引入企業資源，培育具備國際競爭力的工程人才，為台灣半導體產業發展奠定基礎。

▲亞洲大學與富臨科技簽署產學合作備忘錄，攜手開發先進RIE製程設備。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲亞大半導體學程結合企業實習，培養即戰力工程人才。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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