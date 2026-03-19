桃園婦投資生基塔位遭詐850萬　警破窗逮「4條通」車手

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市7旬王姓婦人投資生基塔位先後投入850萬元，遭詐團催收需補繳金額，王婦懷疑遭詐騙向中壢警方報案，警方獲報後於昨（18）日下午埋伏面交款處，林姓車手取得投資款後上車逃離。警方攔查時，林男拒檢逃逸，最後仍被優勢警力破窗制伏到案，警方查扣生基塔位權狀、手機等證物，更查出林在北台灣地區流竄，為北檢、北院等發布之靈骨塔位詐欺等4案通緝，全案偵訊後依詐欺等罪嫌歸案。

▲王姓婦人投資生基塔位遭詐團催收補繳金額，面交時車手拒檢，遭中壢警方破窗制伏。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局指出，仁愛派出所於3月17日下午1時許接獲74歲王姓婦人報案指稱，自己誤信某投資集團投資生基塔位，先後投入850萬元購買塔位，但對方不斷要求補繳金額，直覺遭到詐騙，因此尋求警方協助。員警獲悉後介入，並準備餌鈔協助王婦假意配合查緝車手盜案。

18日下午3時30分許，中壢警方佈線在雙方面交款項附近埋伏，28歲林姓男車手如約而至，在車上向王姓婦人取走警方準備餌鈔50萬後，隨即開車逃逸，警網立即上前攔查，林男卻拒檢加速逃離，員警見狀前後包夾，以優勢警力破窗將林男自車內拖出壓制，查扣生基塔位權狀20張、手機2支等證物。

▲警方查扣塔位證書等證物。（圖／中壢警分局提供）

警方還查出，林男自2023年起多次從事詐欺犯罪，在北台灣地區四處流竄，先後被北檢、北院、新北院與士檢發布靈骨塔位詐欺等4案通緝，警方偵詢後依詐欺等罪嫌歸案。

中壢警分局長林鼎泰強調，詐騙集團常以「靈骨塔」、「生基塔位投資」等話術，鎖定年長者以「高報酬轉售」誘騙投資，持續以各種名義要求補繳費用，屬於典型詐騙手法。凡遇投資標的涉及不動產、塔位或要求反覆繳費情形，務必提高警覺，可撥打「165」反詐騙專線或就近向警方查證，以避免落入詐騙陷阱。