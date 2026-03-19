主管嫌「上廁所太多次」被盯上！她怒提離職：月薪才31K超委屈

▲待業滿1年吐心聲。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者施怡妏／綜合報導

離職的原因有許多種，可能是因為同事難相處，也可能是工作環境不適合，一名網友表示，因為主管念她「太常跑廁所」，覺得委屈，一氣之下就離職，如今已經待業1年了，如今回頭看，也開始思考自己當初的決定是否太衝動。對此，網友讚離得好，「對自己好一點，不要去內耗了」。

主管連上廁所次數都要管

[廣告]請繼續往下閱讀...

女網友在Dcard發文，自己待業已滿1年，最近再回想上一份工作的離職經過，心裡仍有不少情緒。她指出，當時主管認為她太常跑廁所，甚至直接表示「這樣不行」，讓她聽了很不舒服，「很不爽就離職了」。

不過，她並沒有跟主管正面衝突，也沒有把真正離職原因說出口，僅表示要照顧家人，離職之後，前公司一直都還在找人。如今待業滿1年，原PO回頭檢視當初的決定，「如果是你，連上廁所次數都管的公司會待嗎？薪水31K，真的很委屈。」

貼文曝光，網友大讚離職是對的，「我之前的工作會這樣弄我，我本身很容易緊張，怕尿道發炎，上班容易跑廁所，結果與同事交惡，被針對跑太多次廁所，我記憶猶新，他們太可怕了」、「我也是這樣被離職的，因為我在他們午飯後的刷牙時間，放空聞咖啡香，被說是上班時間摸魚」、「工作時間只上了兩次，但去的時間太長，這樣也被罵，甚至有同事每天都在注意我去幾次、去多久，然後跟主管打小報告，我覺得心理壓力很大，做滿半年就離職了」、「31K沒什麼好留戀的，快逃」。