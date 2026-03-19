　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

主管嫌「上廁所太多次」被盯上！她怒提離職：月薪才31K超委屈

▲妹子,自拍,正妹,手機,照相,女生（圖／取自免費圖庫pexels）

▲待業滿1年吐心聲。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

離職的原因有許多種，可能是因為同事難相處，也可能是工作環境不適合，一名網友表示，因為主管念她「太常跑廁所」，覺得委屈，一氣之下就離職，如今已經待業1年了，如今回頭看，也開始思考自己當初的決定是否太衝動。對此，網友讚離得好，「對自己好一點，不要去內耗了」。

主管連上廁所次數都要管

[廣告]請繼續往下閱讀...

女網友在Dcard發文，自己待業已滿1年，最近再回想上一份工作的離職經過，心裡仍有不少情緒。她指出，當時主管認為她太常跑廁所，甚至直接表示「這樣不行」，讓她聽了很不舒服，「很不爽就離職了」。

不過，她並沒有跟主管正面衝突，也沒有把真正離職原因說出口，僅表示要照顧家人，離職之後，前公司一直都還在找人。如今待業滿1年，原PO回頭檢視當初的決定，「如果是你，連上廁所次數都管的公司會待嗎？薪水31K，真的很委屈。」

貼文曝光，網友大讚離職是對的，「我之前的工作會這樣弄我，我本身很容易緊張，怕尿道發炎，上班容易跑廁所，結果與同事交惡，被針對跑太多次廁所，我記憶猶新，他們太可怕了」、「我也是這樣被離職的，因為我在他們午飯後的刷牙時間，放空聞咖啡香，被說是上班時間摸魚」、「工作時間只上了兩次，但去的時間太長，這樣也被罵，甚至有同事每天都在注意我去幾次、去多久，然後跟主管打小報告，我覺得心理壓力很大，做滿半年就離職了」、「31K沒什麼好留戀的，快逃」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 7388 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
10檔股「抓去關」新名單
快訊／中油「最貪執行長」潛逃　法院急開拘票抓人
外資大砍逾900億元　強力回補力積電6.7萬張
中油「最貪執行長」宣判前落跑了！　剪斷電子腳鐐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵員工加薪「平均4.24%」4月生效　連5年調薪

月收租30萬 ！「前房東跑外送」原因跟老婆有關　網秒懂：是真的

主管嫌「上廁所太多次」被盯上！她怒提離職：月薪才31K超委屈

國光劇團翻轉經典！串聯3大包公案、從赤兔馬看三國

明後天2地防較大雨勢　下周回暖又有鋒面接力

中東戰爭衍生旅遊糾紛已34件　主因解約退費金額爭議

清明祭祖免帶工具　新北設139處服務站應援

日本購物退稅「多做1舉動」店員更愛你！台人實測：屢試不爽

洗草莓先去蒂頭？營養師喊「毋湯」：農藥滲入果肉　正確洗法曝

公廁驚人一幕！最深處「車頭朝外」解放　千人秒懂：真的很急

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

故意調包U-Bike爽騎1天　台中男要吐1700元還惹官司

虎斑貓撒嬌太萌奴才偷笑　下秒被死亡凝視：笑什麼

桃園女衝車道遭撞　出院後離奇死亡

高鐵員工加薪「平均4.24%」4月生效　連5年調薪

月收租30萬 ！「前房東跑外送」原因跟老婆有關　網秒懂：是真的

主管嫌「上廁所太多次」被盯上！她怒提離職：月薪才31K超委屈

國光劇團翻轉經典！串聯3大包公案、從赤兔馬看三國

明後天2地防較大雨勢　下周回暖又有鋒面接力

中東戰爭衍生旅遊糾紛已34件　主因解約退費金額爭議

清明祭祖免帶工具　新北設139處服務站應援

日本購物退稅「多做1舉動」店員更愛你！台人實測：屢試不爽

洗草莓先去蒂頭？營養師喊「毋湯」：農藥滲入果肉　正確洗法曝

公廁驚人一幕！最深處「車頭朝外」解放　千人秒懂：真的很急

高鐵員工加薪「平均4.24%」4月生效　連5年調薪

清明採蒜旺季防竊升級　莿桐啟動護蒜專案守護收成

休旅車高速闖紅燈！　「萬秀金孫」曝紀錄器畫面：差點上社會新聞

一家三口吃「自製餛飩」全罹胰臟癌　醫師檢查曝原因

移工管理、輔導與支援體系過分負擔　蘇俊賓籲政院正視

砸835億美元卻留不住用戶！Meta元宇宙夢碎　Horizon Worlds VR將關閉

10檔「抓去關」新名單　記憶體、低軌衛星、散熱飆股全上榜

TWICE開唱粉絲湧入！台北房價沒暴漲　飯店祭66折搶客

我國不滿韓國入境卡被列中國台灣　中方回應：一個中國是基本準則

草莓怎麼洗才乾淨？3步驟清洗＋營養好處一次看

歌迷不想再聽〈日不落〉？！　蔡依林笑：我還是會唱XD

生活熱門新聞

不進塔了？「孩子不祭祖怎麼辦」　一票人給答案

「涵碧樓」失去日月潭飯店王寶座　台中出現黑馬

LINE付費版「年輕人喊跳槽」　網推最強APP：找不到缺點

外交部改稱南韓「0傷害」！Cheap教2招：讓韓方氣到發抖

鋒面將至　北台轉雨降溫再現1字頭

谷月涵勸別買輝達！股民驚訊號來了「準備All in」

女學生外送備註：請附3張衛生紙　店員公審被炎上道歉

2026最強轉運日來了！專家教168錢母旺整年

千億大廠發重訊！

文組畢業「薪水卡在3萬」她想轉行！網給建議

日本購物退稅「多做1舉動」店員更愛你！一票台人照做

不是說晚安！以前MSN聊完「必說1句話」　網回憶殺

嘲諷學生訂餐備註「請附3張衛生紙」！鴨肉飯店員道歉

鋒面通過！北台灣降溫雨下3天　周末再飆30度

更多熱門

相關新聞

「職場老鼠屎」5大特點

「職場老鼠屎」5大特點

在職場環境中，真正消耗人的往往不只是工作量，而是人際關係的壓力。所謂「有毒同事」，未必每天情緒失控或明顯衝突，但長期下來卻會慢慢侵蝕團隊氛圍，甚至影響整體績效，以下整理出職場「老鼠屎」常見的5大特點，也提醒上班族及早辨識、理性應對。

做保全後悔「過年上班沒雙倍、沒年終」

做保全後悔「過年上班沒雙倍、沒年終」

保全月領4萬「每天工時12小時」！1原因不敢離職

保全月領4萬「每天工時12小時」！1原因不敢離職

快要發年終「卻有4同事離職」　過來人秒懂

快要發年終「卻有4同事離職」　過來人秒懂

主管狂追進度　半夜傳LINE「報告要弄多久？」她用1招化解

主管狂追進度　半夜傳LINE「報告要弄多久？」她用1招化解

關鍵字：

離職原因職場壓力主管管理員工心聲薪資待遇

讀者迴響

熱門新聞

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

前田敦子大尺度脫了！露半球辣照網瘋傳

不進塔了？「孩子不祭祖怎麼辦」　一票人給答案

天才作曲家Bekuh Boom爆YG壓榨：逼我墮胎！　BLACKPINK旁觀霸凌

方志友婚變+失靠山雙重打擊！經紀公司傳收攤

內湖高工女老師爆不倫！　「蹺班激戰」人夫同事

90%人不知腎壞了！醫示警「冒5症狀」恐已末期

「涵碧樓」失去日月潭飯店王寶座　台中出現黑馬

LINE付費版「年輕人喊跳槽」　網推最強APP：找不到缺點

玉兔慶生40歲「還在餵奶」！

快訊／國3南新竹系統嚴重事故！傷亡不明

《逐玉》安太妃在台灣…定居台東10年　隱居生活曝光

快移除！Chrome百萬次下載擴充功能是惡意軟體

內湖高工「差10歲不倫戀老師」照片曝　爆霸凌黑歷史

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

更多

最夯影音

更多
方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應
方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面