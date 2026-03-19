中油「最貪執行長」徐漢宣判前跑了　剪斷電子腳鐐棄保潛逃

▲中油煉製事業部前執行長徐漢（左）涉貪案將在下週宣判，傳出他剪斷電子腳鐐落跑的消息。（圖／翻攝台灣中油網站）



記者陳宏瑞／高雄報導

台灣中油前煉製事業部執行長徐漢，涉收賄高達2700多萬元，案件纏訟3年半，原定23日一審宣判，未料今（19）日驚傳他棄保潛逃，電子腳鐐在屏東萬巒遭人破壞，行蹤成謎，檢警調正全面追緝中。

檢方調查，徐漢任內握有2億元以下採購案核定權，經手包含冰水機等8項工程標案，總金額逼近10億元。專案小組2022年發動搜索，在其辦公室與住處當場查扣高達2710萬元現金，另在業者住處查獲180萬元，不法資金合計近2900萬元，其中徐漢被控涉吞2700萬元。

檢廉認為案情重大，且有串證、逃亡之虞，將徐漢羈押禁見長達1年半，直到去年6月才裁定500萬元交保，並限制出境、出海及住居，還須定期向法院報到，甚至配戴電子腳鐐監控行蹤。徐漢期間始終否認犯行，還曾以出國參加兒子婚禮為由，聲請解除限制，均遭法院駁回。

▲中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪案將在近日宣判，傳出他剪斷電子腳鐐落跑的消息。（圖／翻攝自Facebook／台灣中油）

然而就在判決前夕，監控卻出現破口！今傳出徐漢所配戴的電子腳鐐在屏東萬巒被剪斷，疑似早有預謀落跑，目前警方與司法單位已全面追緝中。

回顧案情，廉政署與調查局接獲檢舉，指徐漢於2020年間辦理採購案時，涉嫌向業者收賄護航得標。專案小組長期跟監蒐證，鎖定劉姓「白手套」運送賄款，進而一舉搜索查扣鉅額現金，創下近年罕見紀錄。檢方歷經4個多月偵查，將徐漢、黃姓退休經理及劉姓業者等人依貪污罪起訴。

由於全案牽涉人數高達百人，審理歷時3年半仍未結案，原定今年1月宣判也因此延後至3月23日。未料宣判前爆出主嫌落跑，讓外界譁然。