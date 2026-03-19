上海陸客團赴金馬被擋　陸委會：沒獲上海官方授權卻一直放話

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

上海兩批旅行團近日申請赴金門、馬祖旅遊，但未通過陸委會審核。陸委會副主委、發言人梁文傑19日表示，據了解，該團並未獲得上海市政府的授權，不知道為什麼一直在外面放話。

梁文傑提到，對岸應該要先正式宣布一些措施，就是依照2024年時，福建省開放福建省居民到金門、馬祖旅遊的作法，「當時國台辦先宣布開放，接著福州市的旅遊協會就組踩線團到馬祖踩線；廈門的旅遊協會也正式組踩線團到金門去踩線；接著，福建省公安廳入出境管理局公告福建省戶籍的居民可以申辦個人或團隊旅遊簽證，持簽證的旅客可搭乘『小三通』航線赴金馬旅遊。」

梁文傑說， 2024年時，福建省開放居民到金門、馬祖，是有正式的公告流程，踩線團先過來，公安廳出入境管理局做正式公告，福建省居民才知道可以申請簽證。

▼金門小三通。(圖／記者鄭逢時攝)



梁文傑指出，上海的部分，並沒有看到類似的公告和官方措施，所以到目前為止還是停留在一個「嘴上宣示」的狀態。

梁文傑透露，現在這兩團不太清楚到底是用什麼名義，問來問去對方都說不清楚，「如果是上海市旅遊協會正式組的踩線團，那就是用踩線團的方式來做批准，但對方又說不是，現在也搞不清楚到底是要用什麼名義來。

梁文傑進一步指出，對方如果用個人名義的話，也要說清楚，但現在的問題是，他們想要宣稱自己是踩線團，又想要宣稱自己是上海首發團，又要用個人名義，「所以對我們來說，要先把話講清楚，才能夠做審核的工作。」

梁文傑還說，這團不過就幾個人，卻一直在外面放話、一直在媒體放話；據了解，也沒有得到上海市政府的授權，「不管怎麼樣，我們還是以官方的公告為準。」