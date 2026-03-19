月收租30萬 ！「前房東跑外送」原因跟老婆有關　網秒懂：是真的

▲外送員竟是前房東，一問真相笑了。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

不是缺錢，是缺自由！一名網友表示，點外送時竟遇到過去的房東，對方每月收租30幾萬元卻仍跑外送，讓人相當好奇。一問之下，房東坦言「在家一直被老婆唸，才是折磨」，讓原PO當場笑出來。貼文曝光後，引發網友分享實例，「有親戚當包租公，平常無聊就是跑外送打發時間」。

一名女網友在Threads表示，最近點外送時，看到送餐員覺得相當眼熟，仔細一看才發現竟是自己以前的房東，讓她當場愣住。

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由於前房東擁有多間房產，每月光是房租收入就有30幾萬元，生活相當寬裕，卻仍親自出來跑外送，讓原PO忍不住好奇詢問原因。對此，前房東坦言，雖然經濟上沒有壓力，但待在家裡反而更難受，「在家一直被老婆唸，才是折磨」，語氣無奈卻也帶點幽默，讓原PO聽完當場哭笑不得。

文章曝光後，網友紛紛熱議，「他這是讓自己透氣」、「這倒是真的，但事實上他可能送個1、2單就跑咖啡廳坐了，根本也沒在送，找名義出門而已」、「其實竹科、內科滿多海歸，真的是上班交朋友」、「這是有錢人打發時間的方式，我的話應該會去網咖或健身房」。

騎重機、躲老婆、打發時間！有錢人跑外送理由笑翻眾人

也有人分享真實案例，「有親戚當包租公，平常無聊就是跑外送打發時間」、「我遇過有錢的人，騎百萬三輪重機，因為太太不給騎，所以跑外送騎重車」、「是真的好嗎？我們社區有一個人，很低調的出租了不少房子，還會透露自己會去跑外送，因為人很低調，完全看不出來是包租公啊」、「有遇過騎BMW重機的外送阿伯，說老婆不給跑山，跑外送可以」。