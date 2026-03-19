中共推遲2027犯台　國安官員分析2原因：大清洗＋軍備與宣傳落差

▲解放軍東莞艦、安慶艦入列東部戰區，現役「055型驅逐艦」達10艘。（資料照／翻攝央視）



記者陶本和／台北報導

美國國家情報總監辦公室近日公布「2026美國情報社群年度威脅評估」，內容提到中國現階段沒有計畫在2027年入侵台灣，目前也沒有確定的統一時間表。針對中國推遲入侵台灣進度，我國安官員19日從二個方面分析，首先是中國過去兩年大規模軍中清洗；其次是，近期國際戰事的驗證，中國的軍事裝備與戰術，跟自己所宣傳的有明顯落差。

國安官員受訪表示，美國情報單位的評估是持續而滾動檢討，以這本年度來說，其觀察中國可能推遲其入侵台灣進度的基礎在兩個部分：首先，中國在過去兩年非合理的大規模的軍中清洗，一方面反映了軍中腐敗及獨裁體系軍事統御的根本問題，一方面這實質並且高度的影響了其整合發展聯合作戰能力，並且這樣的整肅還在進行中，連帶在裝備整建、內部紀律一直到士氣，都讓中國的決策者必須一切以內部穩定為優先。

國安官員指出，其次是過去幾個月來，接連幾場國際戰事的驗證，中國引以為傲的軍事裝備以及戰術技術，明顯的距離他們自己所宣傳的，有令人驚訝的落差。他說，這對中國軍方乃至於決策高層，都是很大的震撼，畢竟這意味著當解放軍遭遇美軍或同級設備時，可能的結果。

國安官員分析，這兩個主要的原因，讓中國從習近平原先聲稱要在2027年做好侵略台灣的準備，默默地採取戰略收縮，向後延遲了這樣的時間表。

不過，國安官員仍表示，這一切並不代表針對台灣的威脅就此結束，除了持續的政治干預、統戰操弄並不會就此放手，中國也持續依照整體戰略態勢和現實條件調整其侵略擴張的目標和期程，同樣的也會視美國及其友盟在所有國際地緣的嚇阻力變遷，而調整他們的對策。

該位官員舉例，14日起，解放軍就在美軍調動印太地區部隊前往中東的同一時間，立即啟動了原本自2月27日以來暫時不以空軍騷擾台灣的做法，並同步在島鏈周邊恢復了有規模的海空軍力威脅。