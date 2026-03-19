遲未獲提名！民眾黨龜山區主任控「制度不公」　宣布退選＋辭職

▲民眾黨龜山區主任高華宏。（圖／翻攝自Threads）

記者郭運興／台北報導

有意投入桃園市龜山議員選舉的民眾黨龜山區主任高華宏今（19日）表示，初選自己走完了，程序自己遵守了，照制度，應該被提名，但現實是，提名遲遲沒有結果，甚至開始討論所謂「更適合的人選」，因此，自己做一個很不容易的決定，退選，同時也辭去龜山區主任一職。他強調，自己可以理解決策者的壓力，但無法認同制度可以因人改變。如果制度可以被這樣調整，那基層努力的意義是什麼？

高華宏表示，「入黨的時候，我相信制度。現在，我選擇相信自己」。針對2026桃園市議員選舉，自己做一個很不容易的決定，退選。

高華宏表示，初選自己走完了，程序自己遵守了，照制度，應該被提名，但現實是，提名遲遲沒有結果，甚至開始討論所謂「更適合的人選」。

高華宏說，自己可以理解決策者的壓力，但無法認同制度可以因人改變。如果制度可以被這樣調整，那基層努力的意義是什麼？

高華宏強調，所以，自己選擇退讓。不是因為自己輸了，而是不想陪這個過程繼續走下去。同時，自己也辭去龜山區主任一職。

高華宏說，自己還是相信民眾黨的理念，但在現在這個局面下，「我不會，也無法，對任何候選人提供輔選、人力或資源」。不是情緒，是原則。

高華宏說，接下來，自己會先把重心放回工作、學業、家庭。但有一件事不會變，自己會繼續為被制度忽略的家庭發聲、為那些被體系放掉的孩子努力，至於未來怎麼走？自己還在看，也還在想。謝謝一路陪我的大家。