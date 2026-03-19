明後天2地防較大雨勢　下周回暖又有鋒面接力

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明、後天鋒面及東北季風持續影響，北台灣感受偏涼，北部及東半部降雨機率增加，尤其明晚至後天清晨宜花山區要留意較大雨勢。下周日起回暖轉乾，各地都是晴到多雲天氣，但預計下周五又會有另一波鋒面接近，天氣轉涼。

中央氣象署預報員張承傳表示， 明、後天東北季風增強、鋒面接近東北部海面，桃園以北、東半部、恆春地區及竹苗山區有局部短暫雨，午後中南部山區也有局部短暫雨，明晚至後天清晨宜花山區有較大雨勢機率。溫度方面，北部、東北部及東部高溫22至24度，其他地區27至30度，各地低溫仍為16至19度，變化不大。

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張承傳指出，下周日東北季風減弱，北部、東北部溫度回升，高溫回到26至27度，中南部29至30度，環境轉為東南風，降雨減少，僅花東、恆春有局部短暫陣雨，北海岸、東北部有零星雨，午後新竹以南山區也有零星降雨。

他表示，下周一至周四天氣穩定，高溫回升，各地晴到多雲，僅台東、恆春有零星雨，午後東部、東北部及大台北山區也有零星短暫雨。下周五有另一波鋒面通過、東北季風增強，強度還要觀察。

他也說，下周日至周三金門及馬祖有局部霧或低雲，下周日至周二清晨北部也有霧或低雲。另外，明天東南部、恆春仍有長浪，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）