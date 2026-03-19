誤信假投資！基隆女險匯50萬「裝潢費」　警銀聯手阻詐

▲說詞反覆露餡！基隆女險匯50萬，警銀聯手即時攔阻。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名林姓女子日前到銀行欲匯款新臺幣50萬元，行員察覺異狀後通報警方到場協助。員警深入了解發現林女說詞反覆，經查手機對話確認為典型假投資詐騙手法。在警方與行員耐心勸說下，林女驚覺受騙，當場取消匯款，成功保住辛苦積蓄。警方也提醒民眾提高警覺，避免落入詐騙陷阱。

基隆警第二分局信六路派出所日前接獲元大銀行通報，一名林姓女子欲臨櫃匯款新臺幣50萬元，疑似遭詐騙。警員黃瑞渝、林杞強獲報後迅速趕抵銀行了解情況；林女起初表示，提領款項是為住家裝潢使用，但在警方與行員進一步關懷詢問時，卻無法提供裝潢師傅聯繫方式，說詞前後矛盾，引起警方警覺。

經林女同意檢視手機內容後，警方發現其與不明人士對話涉及典型「假投資詐騙」話術，對方以高獲利為誘因，誘導其匯款投資。警方與行員當場說明常見詐騙手法與案例，成功讓林女識破詐騙，打消匯款念頭，保住50萬元積蓄。

基隆警第二分局指出，金融機構行員於臨櫃關懷提問，是防詐機制的重要一環，呼籲民眾務必配合並誠實說明資金用途，切勿依詐騙集團指示刻意隱瞞。若接獲可疑來電或訊息，可撥打165反詐騙專線查證。警方強調，未來將持續結合金融機構推動通報與攔阻機制，提升民眾識詐能力，共同守護財產安全。