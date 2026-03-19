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鹿谷光電業去年生意夯　今年獨家贊助28888斤大神龜謝開山聖王

▲鹿谷開山廟製作28888斤大神龜慶開山聖王聖誕。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲鹿谷開山廟製作28888斤大神龜慶開山聖王聖誕。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

鹿谷隆麒麟山開山廟為慶祝開山聖王聖誕千秋暨建廟143週年，遵循古禮舉辦一系列慶典活動，最受矚目的「糯米大神龜」由今年得主邱玉英還願製作，重達2萬8888斤，週五晚間將免費提供平安糯米龜供民眾享用。

廟方今天上午舉辦開山聖王祝壽典禮團拜及大神龜揭彩儀式，現場聚集許多信眾；南投縣長許淑華特地前往獻香祝壽，並為平安大神龜揭開紅綵，立委游顥、縣議員陳玉鈴、縣府民政處長林琦瑜、計畫處長邱紹偉、鄉長邱如平、鄉代表會主席林智鴻及多位代表、村長、民進黨縣長參選人溫世政等來賓也都到場參與，儀式莊嚴隆重。

▲鹿谷開山廟28888斤大神龜，許縣長到場團拜揭紅綵。（圖／南投縣政府提供）

▲鹿谷開山廟28888斤大神龜，許縣長到場團拜揭紅綵。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，開山廟不僅是鹿谷鄉重要的信仰中心，更蘊含早期先民開墾的歷史足跡，每年農曆2月初一、二都會辦理開山聖王聖誕千秋暨週年祝壽祈福儀典，祈求聖王庇佑地方，產業興旺。

開山廟主委陳孟良指出，贊助大神龜製作的邱玉英為永隆村當地人，為從事太陽能光電及營造商，她向廟方表示去年擲筊共得4個聖筊、獲得大神龜的贊助權，生意很順利也有賺錢，感恩開山聖王的庇護和加持，今年會繼續參與擲筊、爭取大神龜的庇佑。

▲鹿谷開山廟28888斤大神龜，許縣長到場團拜揭紅綵。（圖／南投縣政府提供）

陳孟良說，開山廟連續兩天都有熱鬧的系列活動，且今年適逢馬年，廟方也製作5錢的黃金馬，並特別新增農曆2月初3「文昌帝君聖誕祝壽活動」，準備「智慧黃金文昌筆」一枝，做為祈願擲筊的祈福紀念品，連同大神龜一起公開接受善信大德報名登記，報名費1000元，擲出最多聖杯者即可獨得。

廟方另推出發財金、大神龜招財進寶金、黃金龜、金如玉、糯米龜等，並安排民俗技藝表演、酬謝神恩，晚間更有康樂晚會及高空煙火；廟方也準備豐富的平安餐，包括湯圓80斗、米粉30大箱，以及油麵3000斤以上，歡迎全國民眾前來開山廟參香祈福、一同享用吃平安。

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