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賴清德：中共軍備是威權擴張的野心　台灣是為了捍衛和平現狀

▲▼總統賴清德主持全社會防衛韌性委員會第四次會議。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德19日主持總統府「全社會防衛韌性委員會」第七次會議時表示，政府已經規劃投入1.25兆元、分8年執行的國防特別預算，將用於打造「台灣之盾」、導入人工智慧提升應變能力、以及發展國防自主產業；他強調，有主權才有國家，有實力才有和平，需要朝野不分黨派才能夠實踐，「中共的軍事準備，是為了實現威權擴張的野心，台灣的準備，是為了捍衛和平現狀與生存永續」。

賴清德表示，回顧去年，台灣歷經震災和風災的挑戰，也遭遇馬太鞍溪堰塞湖溢流的嚴重災情，除了攜手完成重建家園的工作，更要持續提升全社會防衛韌性，來增加台灣對於災防、人道救援等工作的能力。他說，加上台灣擁有雄厚的科技實力，包括無人載具等科技的應用，都可以成為台灣與國際合作的重要橋梁。

賴清德表示，台灣有能力，也有意願，透過跟各國加深交流合作，為區域的和平與繁榮，做出更多貢獻。他說，就在這個月，迎來台灣總統直接民選30週年，「這提醒我們，台灣的民主相當年輕，以及台灣如何在最艱難的挑戰中，建立了一個舉世肯定的民主政體」。

賴清德指出，在1996年，當台灣人民即將完成民主轉型的關鍵一哩路，用手中選票直接選出總統，中共卻用大規模軍演，試射飛彈，武力恫嚇。不過，台灣人民沒有退卻，反而用超過七成六的投票率，完成民主轉型的重要里程碑。

賴清德認為，30年來台灣越來越進步，民主越來越強韌。台灣也成為世界不可或缺的關鍵夥伴，但不變的是，中共對台灣的軍事野心，不僅從未放棄，只有持續加劇。台灣必須以實力維護和平，以韌性打造實力，來捍衛現狀及區域秩序不被破壞。

賴清德說，為了強化國防力量，政府已經規劃投入1.25兆元、分8年執行的國防特別預算，將用於打造「台灣之盾」、導入人工智慧提升應變能力、以及發展國防自主產業，不僅守護國家安全，也能夠帶動產業升級。

賴清德表示，這筆預算，除了獲得超過六成跨黨派國人的支持，更獲得國際的高度肯定。但這項迫在眉睫的工作，需要立法院盡快審議通過國防特別條例，才能夠落實。他強調，有主權才有國家，有實力才有和平，這些任務的達成，需要朝野不分黨派才能夠實踐，政黨之間可以競爭；但攸關國安、主權與基本生存的國防，應該要攜手團結、一致對外。

賴清德期許，朝野放下成見，攜手合作，才能夠為社會和人民謀取最大的福利，也才能夠為國家的發展，邁出前進的一步。他強調，中共的軍事準備，是為了實現威權擴張的野心，台灣的準備，是為了捍衛和平現狀與生存永續。

賴清德指出，政府全力推動「全社會防衛韌性」的目的，就是要凝聚全民力量，讓台灣能以和平為核心價值，以民主為共同信念，以自由為生活方式，展現堅定不移的決心，加速強化社會各方面的準備工程。

賴清德說，今天的會議將由內政部向國人說明，透過國際合作建構區域救災走廊的工作，並請行政院報告，為因應極端地緣政治風險，「中央聯合應變中心」整備架構的規劃；以及由國安會，對於即將在4月份開始於全國11個縣市舉辦的，「2026城鎮韌性演習」，進行專案報告，讓國人了解，「有準備，更安全」，即是政府推動「全社會防衛韌性」的核心目的。

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