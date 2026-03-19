▲選戰拚人氣！柯志恩推「另類三山造勢」，賴瑞隆揪小英總統爬山。（圖／記者賴文萱合成）

記者賴文萱／高雄報導

選戰拚人氣！國民黨高雄市長參選人柯志恩今（19日）日宣布將推出「另類三山造勢」，3/28起陸續在旗山、岡山及鳳山舉辦兒童節活動，強調活動風格會跟以往的國民黨不一樣。對手民進黨候選人賴瑞隆則向前總統蔡英文提出高雄登山邀約，讓她看看高雄的進步與發展。

柯志恩今（19日）日於高雄服務處舉辦「笑得真柯愛」兒童節記者會，宣布將推出「另類三山造勢」，她說，過去講到高雄三山地區，許多人第一時間想到立法院韓國瑜院長，2018年競選高雄市長時的三山大造勢，充滿濃濃政治意涵，但這次在三山地區舉辦的兒童節活動，則是要幫兒童和國家未來的主人翁來造勢，也代表柯志恩未來的政策主軸，會將重點放在兒童跟教育。

▲▼柯志恩推「另類三山造勢」，主打兒童及教育。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩說，從上週舉行的國民黨高雄市黨部團拜暨姐妹會開始，活動呈現出的風格，都和以往的國民黨完全不一樣，給人耳目一新的感覺。

「另類三山造勢」將於3/28下午在旗山體育館、3/29下午岡山壽天宮廣場、4/3上午在鳳山五甲龍成宮，舉辦三場充滿歡樂與驚喜的兒童節活動，現場除邀請小朋友最喜歡的MOMO家族帶來歡樂演出，還有深受孩子喜愛的禮物盒劇團，以及充滿冒險與驚喜的恐龍探險隊表演，更打造一座夢想海港氣墊城堡。

▲賴瑞隆揪小英總統來高雄爬山。（圖／記者賴文萱翻攝）

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆則是搭上前總統蔡英文近期的登山挑戰，提出邀請小英總統到高雄來爬山，他說，雖然過去他是運動選手出身，但是也會再加強體能的訓練，避免到時候氣喘吁吁。

賴瑞隆也說，高雄這幾年進步非常的快，會安排路線讓小英總統看看高雄漂亮的山海河港，讓她感受到她這幾年對高雄的支持跟投入，看看高雄的進步跟發展。