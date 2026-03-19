　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選戰拚人氣！柯志恩推「另類三山造勢」　賴瑞隆揪小英總統爬山

▲▼選戰拚人氣！柯志恩推「另類三山造勢」，賴瑞隆揪小英總統爬山。（圖／記者賴文萱攝）

▲選戰拚人氣！柯志恩推「另類三山造勢」，賴瑞隆揪小英總統爬山。（圖／記者賴文萱合成）

記者賴文萱／高雄報導

選戰拚人氣！國民黨高雄市長參選人柯志恩今（19日）日宣布將推出「另類三山造勢」，3/28起陸續在旗山、岡山及鳳山舉辦兒童節活動，強調活動風格會跟以往的國民黨不一樣。對手民進黨候選人賴瑞隆則向前總統蔡英文提出高雄登山邀約，讓她看看高雄的進步與發展。

柯志恩今（19日）日於高雄服務處舉辦「笑得真柯愛」兒童節記者會，宣布將推出「另類三山造勢」，她說，過去講到高雄三山地區，許多人第一時間想到立法院韓國瑜院長，2018年競選高雄市長時的三山大造勢，充滿濃濃政治意涵，但這次在三山地區舉辦的兒童節活動，則是要幫兒童和國家未來的主人翁來造勢，也代表柯志恩未來的政策主軸，會將重點放在兒童跟教育。

▲▼選戰拚人氣！柯志恩推「另類三山造勢」，賴瑞隆揪小英總統爬山。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼柯志恩推「另類三山造勢」，主打兒童及教育。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼選戰拚人氣！柯志恩推「另類三山造勢」，賴瑞隆揪小英總統爬山。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩說，從上週舉行的國民黨高雄市黨部團拜暨姐妹會開始，活動呈現出的風格，都和以往的國民黨完全不一樣，給人耳目一新的感覺。

「另類三山造勢」將於3/28下午在旗山體育館、3/29下午岡山壽天宮廣場、4/3上午在鳳山五甲龍成宮，舉辦三場充滿歡樂與驚喜的兒童節活動，現場除邀請小朋友最喜歡的MOMO家族帶來歡樂演出，還有深受孩子喜愛的禮物盒劇團，以及充滿冒險與驚喜的恐龍探險隊表演，更打造一座夢想海港氣墊城堡。

▲▼選戰拚人氣！柯志恩推「另類三山造勢」，賴瑞隆揪小英總統爬山。（圖／記者賴文萱攝）

▲賴瑞隆揪小英總統來高雄爬山。（圖／記者賴文萱翻攝）

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆則是搭上前總統蔡英文近期的登山挑戰，提出邀請小英總統到高雄來爬山，他說，雖然過去他是運動選手出身，但是也會再加強體能的訓練，避免到時候氣喘吁吁。

賴瑞隆也說，高雄這幾年進步非常的快，會安排路線讓小英總統看看高雄漂亮的山海河港，讓她感受到她這幾年對高雄的支持跟投入，看看高雄的進步跟發展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 7388 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
10檔股「抓去關」新名單
快訊／中油「最貪執行長」潛逃　法院急開拘票抓人
外資大砍逾900億元　強力回補力積電6.7萬張
中油「最貪執行長」宣判前落跑了！　剪斷電子腳鐐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

川辦批蘇巧慧急選市長　議員搬蔣萬安神打臉：李四川在罵前老闆？

立委喊國民年金加碼！舉債空間壓縮　國民黨：證明軍購排擠民生

選戰拚人氣！柯志恩推「另類三山造勢」　賴瑞隆揪小英總統爬山

保障在職照顧者權益　林月琴偕民團推30天六成薪假+150天無薪彈性假

遲未獲提名！民眾黨龜山區主任控「制度不公」　宣布退選＋辭職

中共推遲2027犯台　國安官員分析2原因：大清洗＋軍備與宣傳落差

吳春城「壯世代」違規投標罰10萬　議長之子政治獻金沒開收據罰66萬

賴清德：中共軍備是威權擴張的野心　台灣是為了捍衛和平現狀

防中共切斷補給線　國防部：增建14條兵工產線滿足戰時彈藥

財產曝光！傅崐萁夫婦背債5千萬　高金素梅擁6500萬豪宅　

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

故意調包U-Bike爽騎1天　台中男要吐1700元還惹官司

虎斑貓撒嬌太萌奴才偷笑　下秒被死亡凝視：笑什麼

桃園女衝車道遭撞　出院後離奇死亡

川辦批蘇巧慧急選市長　議員搬蔣萬安神打臉：李四川在罵前老闆？

立委喊國民年金加碼！舉債空間壓縮　國民黨：證明軍購排擠民生

選戰拚人氣！柯志恩推「另類三山造勢」　賴瑞隆揪小英總統爬山

保障在職照顧者權益　林月琴偕民團推30天六成薪假+150天無薪彈性假

遲未獲提名！民眾黨龜山區主任控「制度不公」　宣布退選＋辭職

中共推遲2027犯台　國安官員分析2原因：大清洗＋軍備與宣傳落差

吳春城「壯世代」違規投標罰10萬　議長之子政治獻金沒開收據罰66萬

賴清德：中共軍備是威權擴張的野心　台灣是為了捍衛和平現狀

防中共切斷補給線　國防部：增建14條兵工產線滿足戰時彈藥

財產曝光！傅崐萁夫婦背債5千萬　高金素梅擁6500萬豪宅　

休旅車高速闖紅燈！　「萬秀金孫」曝紀錄器畫面：差點上社會新聞

一家三口吃「自製餛飩」全罹胰臟癌　醫師檢查曝原因

移工管理、輔導與支援體系過分負擔　蘇俊賓籲政院正視

砸835億美元卻留不住用戶！Meta元宇宙夢碎　Horizon Worlds VR將關閉

10檔「抓去關」新名單　記憶體、低軌衛星、散熱飆股全上榜

TWICE開唱粉絲湧入！台北房價沒暴漲　飯店祭66折搶客

我國不滿韓國入境卡被列中國台灣　中方回應：一個中國是基本準則

草莓怎麼洗才乾淨？3步驟清洗＋營養好處一次看

簽約前一晚買家再砍180萬！　房東霸氣1招反制

川辦批蘇巧慧急選市長　議員搬蔣萬安神打臉：李四川在罵前老闆？

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

政治熱門新聞

家有未滿12歲童可找外傭　就業安定費每月5000、4/13開放申請

陳佩琪火力全開：賴清德跟建設老闆見面、A走政治獻金　為何你沒事？

黃暐瀚：我討厭「現在的在野黨」　沒有國家意識令人搖頭

韓國瑜最新財產申報曝　背1865萬房貸、擁2樣「無價之寶」

國民黨太樂觀？柯文哲曝3縣市恐翻盤

昏迷27天挺過來！陳光復突表態拚連任

探索廚房周末下午茶升級午餐菜色

319槍擊案22周年　陳水扁秀嚇人傷口照：3位總統重查到底查去哪？

王定宇真的去年就離婚　最新財產申報曝光

傳遭馬英九切割？蕭旭岑親回離職內幕

Threads「島嶼天光」哏瘋傳　苗博雅回擊：一群自high的人試圖嘲諷

美麗島民調／宜蘭藍白合也贏不了　林國漳35.8%勝吳宗憲2.8個百分點

反擊改稱南韓有用？　林佳龍：給對方時間、相信會有效果

中常委提開鍘蕭敬嚴　國民黨：考紀會處理中

更多熱門

相關新聞

全聯兒童節玩具最低45折！湯姆貓、三麗鷗全都有

全聯兒童節玩具最低45折！湯姆貓、三麗鷗全都有

兒童節將至，不少家長開始準備禮物，全聯即日起至4月23日推出「兒童節玩具大賞」福利點預購活動，主打免運宅配到家（離島不配送），集結多款人氣IP聯名、兒童玩具，包括「湯姆貓與傑利鼠」6款互動玩具，最低45折；還有「三麗鷗系列」Otamaton樂器，美樂蒂、酷洛米、大耳狗等角色都有。

市長民調五五波！柯志恩：希望民進黨失去高雄

市長民調五五波！柯志恩：希望民進黨失去高雄

彰化「台版兼六園」落羽松攝影驚豔登場

彰化「台版兼六園」落羽松攝影驚豔登場

成美文化園祭出150元限定價

成美文化園祭出150元限定價

陳柯另類同框！賴清德暗示下一步⋯陳其邁給答案

陳柯另類同框！賴清德暗示下一步⋯陳其邁給答案

關鍵字：

柯志恩兒童節三山活動高雄親子MOMO家族

讀者迴響

熱門新聞

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

前田敦子大尺度脫了！露半球辣照網瘋傳

不進塔了？「孩子不祭祖怎麼辦」　一票人給答案

天才作曲家Bekuh Boom爆YG壓榨：逼我墮胎！　BLACKPINK旁觀霸凌

方志友婚變+失靠山雙重打擊！經紀公司傳收攤

內湖高工女老師爆不倫！　「蹺班激戰」人夫同事

90%人不知腎壞了！醫示警「冒5症狀」恐已末期

「涵碧樓」失去日月潭飯店王寶座　台中出現黑馬

LINE付費版「年輕人喊跳槽」　網推最強APP：找不到缺點

玉兔慶生40歲「還在餵奶」！

快訊／國3南新竹系統嚴重事故！傷亡不明

《逐玉》安太妃在台灣…定居台東10年　隱居生活曝光

快移除！Chrome百萬次下載擴充功能是惡意軟體

內湖高工「差10歲不倫戀老師」照片曝　爆霸凌黑歷史

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

更多

最夯影音

更多
方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應
方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面