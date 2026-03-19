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泰國總理選舉結果出爐！阿努廷290票「順利連任」　最快下周就職

▲▼泰國國會19日進行總理選舉，現任總理阿努廷獲得過半選票確定當選。（圖／路透）

▲泰國國會19日進行總理選舉，現任總理阿努廷獲得過半選票確定當選。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

泰國國會今（19）日進行總理選舉，現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）在投票獲得約290名議員的支持，順利跨過251票門檻成功連任，預計獲得泰王瓦吉拉隆功正式任命後在數天以內宣誓就職。外界普遍認為，此次連任有助政局趨穩，但新政府仍將面對能源價格飆漲與選舉爭議等多重挑戰。

根據《泰國公共電視台》，泰國眾議院依照規定以公開投票方式進行總理選舉，議員依序唱名投票，候選人須取得過半數、也就是至少251票才能當選。截至當地時間19日下午1時20分（台灣時間下午2時20分），阿努廷已獲得來自泰自豪黨、為泰黨議員合計超過290票支持，提前確定勝出。

依照程序，阿努廷在獲得泰國王室任命後將正式就任，新內閣則預計在未來數週內完成組建。據悉，他已邀請為泰黨加入執政聯盟，新政府架構逐步成形，其中泰自豪黨預計掌握19個內閣席次，涵蓋14個部會，顯示其在聯合政府中的主導地位。

學界分析，阿努廷成功連任，對泰國政局穩定具有關鍵意義。烏汶府大學政治學者提提蓬（Titipol Phakdeewanich）指出，阿努廷已鞏固保守派與大型企業支持，有望領導一個相對穩定的聯合政府。

提提蓬認為，阿努廷將延攬具專業背景的人士加入團隊，例如商務部長蘇帕吉（Suphajee Suthumpun）與外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow），被認為有助提升政府治理能力與外界信心。

不過，新政府上路後仍面臨不小壓力。提提蓬指出，今年2月爆發的中東衝突推升全球能源價格，導致商品成本上漲，也加劇民眾對石油供應的疑慮，將成為施政初期最棘手的經濟議題之一。

此外，政治不確定性仍未完全消除。泰國憲法法院日前受理一項針對2月大選的請願案，將審查選舉結果是否有效。該案爭議在於選票使用條碼與QR Code，可能導致選民身分與投票意向外洩，進而破壞投票保密性。

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