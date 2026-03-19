清明祭祖免帶工具　新北設139處服務站應援

▲新北市府今年規劃38條清明接駁專車路線，並於59處重要路段實施交通管制。（圖／新北市政府民政局提供，以下同）

生活中心／綜合報導

清明時節將至，為讓市民能從容表達慎終追遠之情，新北市政府全面整合各區公所、民政、警消、交通及環保等局處資源，正式啟動清明祭祖六大便民措施，市府團隊透過資訊整合、公墓除草、公塔法會、貼心服務站、紙錢集中站及縝密的交通規劃，打造一個從容且安全的祭祖環境，讓民眾在整潔安適的氛圍中傳遞思念。

民政局表示，各區公所已完成全市29區、總面積342公頃的公墓除草作業，並於全市設置139處清明祭祀服務站，現場備有鋤頭、鐮刀、手套等工具供民眾免費借用。在交通規劃方面，今年於各墓區重要路段設置59個交通管制點，並開闢38條接駁專車路線，以紓解掃墓期間的龐大車流。

▲新北市於全市設置139處清明祭祀服務站，現場免費借用鐮刀及手套等掃墓工具。

▲落實環保政策提供金銀紙集中袋，積極推廣紙錢集中燒，共同守護祭祀環境。

針對「新北市軍人忠靈祠」祭祀高峰，民政局特別於115年3月21日、22日、28日、29日、4月3日至4月5日（共計7天）上午8時至下午5時啟動專案服務。專案期間將實施交通管制，禁止汽車進入樹林區忠義街口，請民眾將車輛停放於山下的新加坡工業區收費停車場後，轉搭免費接駁車上山，以維持周邊交通順暢。

▲新北市軍人忠靈祠將祭祀區域由室內延伸至戶外，更為寬敞且通風的祭拜環境。

在殯葬量能與環境永續方面，新北市規劃於115至116年間增設約3.6萬個公立納骨塔櫃位，並積極推動鶯歌、八里、淡水、五股及林口等地的納骨塔工程。同時，持續落實「綠色殯葬」政策，今年更將於新店五城花園公墓增設約2,500個環保葬穴位，並在三峽生命紀念館開闢寵物環保葬區，滿足市民多元且現代化的追思需求。

民政局強調，清明節是情感傳承的重要時刻，市府的職責是將各項服務做到最前線。除了實體服務，市府也優化了「線上祭拜追思系統」，涵蓋轄內19座公立納骨塔及環保葬區，讓無法親自到場的民眾也能透過數位設備跨越距離限制。建議市民可以先上「新北市清明服務網」（https://www.tfunscroll.ntpc.gov.tw/TombSweepingFestival/）掌握最新管制資訊，並多加利用大眾運輸與接駁系統，讓祭祖行程更加順暢。

