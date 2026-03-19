【廣編】AI視覺時代　EVO ICL膠原蛋白「眼內鏡」全球需求激增！年增百萬例

▲大學眼科醫師團隊共同見證 EVO ICL 膠原蛋白眼內鏡（植入式隱形眼鏡）全球突破 400 萬例。由榮譽總院長林丕容領軍，與葉威毅院長、周宗賢執行院長及親身受術的蕭家杰院長、郭仲凱醫美醫師，共同宣示視力矯正跨入「安全、微創、可逆」的 AI 視覺新時代。

圖、文／大學眼科提供

在 AI 視覺科技時代來臨下，現代人對視力品質的要求已超越單純的清晰度。以「保留角膜完整結構」為核心設計的「EVO ICL膠原蛋白眼內鏡」（植入式隱形眼鏡），憑藉獨特加法式矯正概念與可逆性優勢，全球累計植入案例不僅突破400萬例，更在近一年多內激增超過 100 萬例！同時，美國FDA將EVO ICL適用年齡上限從45歲擴展至60歲，象徵近視與散光矯正技術，正式跨入熟齡老花世代。



潮州精華大學眼科院長蕭家杰醫師，近視高達1300度且步入老花年齡，他曾為牙醫妻子親自操刀SMILE Pro近視雷射，妻子術後隔天即恢復正常看診。但自己卻因高度近視且角膜厚度不足，不符雷射條件。直到大學眼科引進EVO ICL，經多方研究評估後，確信這是對他矯正視力的最佳選擇。且強調其「客製化」優勢：「不僅解決1300度困擾，非常適合40歲以上、老花逐漸增加的熟齡需求！過程幾乎無感，比洗牙還輕鬆。」術後第三天他便重返手術台，生活幾乎不受影響。



大學眼科葉威毅院長進一步說明，EVO ICL採用專利Collamer®膠原蛋白聚合物，具高度生物相容性與抗UV功能，搭配「微中央孔」設計維持眼內房水循環，確保長期安全。林丕容榮譽總院長強調，EVO ICL具安全、微創、可逆、恢復快等優勢，適用近視300-2000度，散光100-400度，為AI視覺時代提供兼顧視覺品質與未來彈性的新選擇。